اجاره برخی موقوفات استان سمنان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی ظهر چهارشنبه در دیدار با سرپرست و کارکنان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در محل دفتر مرکزی نماینده ولی فقیه در استان سمنان ضمن تاکید بر ضرورت بر افزایش چندین برابری اجاره بهای برخی موقوفات، گفت: اجاره بهای موقوفات استان سمنان با نرخ عادله روز فاصله زیادی دارد.

وی اظهار کرد: برخی افرادی که دارای موقوفاتی در استان سمنان هستند، مبلغی را که به عنوان اجاره بها پرداخت می نمایند ناچیز است و لازم است مسئولان مربوطه نسبت به افزایش آن به نرخ روز اقدام کنند.

آیت الله شاهچراغی تصریح کرد: چندین بار در خطبه های نماز جمعه به این نکته اشاره کرده ام و ظرف چند سال گذشته اقداماتی در این خصوص صورت گرفته ولی باید نسبت به افزایش اجاره بهای برخی موقوفات اقدام شود.

وی با بیان اینکه اجاره بهای کنونی موقوفات هیچ سنخیتی با اجاره بهای واقعی ندارد، گفت: این مسأله ای است که مستأجرین موقوفات نسبت به آن آگاهی دارند.

عضو شورای خبرگان رهبری یادآوری کرد: با همکاری اداره کل اوقاف وامور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد اقدامات خوبی در انتصاب هیات امناء اماکن مذهبی صورت گرفته است و باید بیش از پیش سعی شود از افراد مکتبی و آشنا با مسائل دینی به عنوان هیئت امناء اماکن مذهبی استفاده شود.

شاهچراغی در پایان اظهار داشت: استان سمنان استانی فرهنگی و دارای شاخص های مذهبی متعددی است و وجود استاندار فرهنگی و ائمه جمعه و جماعات همراه در این استان زمینه اقدامات خوب در اوقاف و امور خیریه را فراهم می آورد.