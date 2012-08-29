جبهه بندی های خیابانی دو گروه عمده لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر،پایگاه الانتقاد با اشاره به تحرکات ائتلاف 14 و هشت مارس لبنان آورده است: تشکلات جوانان و دانشجویی وابسته به گروه چهارده مارس قرار است عصر امروز تظاهراتی در برابر وزارت خارجه لبنان برگزار کنند.

این پایگاه بیان کرد: هدف از این تظاهرات اخراج "علی عبدالکریم" سفیر سوریه در لبنان و لغو معاهده برادری و همکاری و هماهنگی لبنان-سوریه است.

این پایگاه می افزاید: در این راستا منابع وابسته به گروه هشت مارس نسبت به اقدامات تحریک آمیز مخالفان دولت هشدار داده و اعلام کرده اند که تحرکات خیابانی به نفع احدی نیست و به بحران موجود دامن می زند.

الانتقاد نوشت: گروه هشت مارس معتقد است که هدف تحرکات گروه چهارده مارس تنها وزارت خارجه نیست بلکه هدف آنها دولت لبنان است.

پس از آشفتگی در اردوی مخالفان سوری و کشورهای حامی آنها جریان وابسته به سعد حریری تلاش می کند که با این گونه اقدامات اوضاع را تغییر دهد.

الانتقاد می افزاید: طی ساعات گذشته میان رهبران درجه یک گروه هشت مارس برای بررسی اوضاع از جمله وضع امنیتی و آشوبهایی که هر از گاهی مخالفان به عناوین مختلف به آن دامن می زنند رایزنی هایی انجام شده است.

در حالی است که برخی تشکلهای جوانان وابسته به گروه هشت مارس نیز آماده اقدامی مشابه و تحصن در برابر وزارت خارجه طی روزهای آینده هستند.

الانتقاد می افزاید: خواسته تشکلهای وابسته به گروه هشت مارس اخراج "مورا کونیللی" سفیر آمریکا در لبنان به سبب دخالتهای وی در امور داخلی لبنان است.