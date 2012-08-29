ساختمان اداره حفاظت محیط زیست نظرآباد افتتاح شد

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه این ساختمان از پروژه های مربوط به افتتاح درهفته دولت بود، گفت: این پروژه با همکاری فرمانداری شهرستان نظرآباد و طی مدت زمان یک ونیم سال با اعتباری بالغ بر180 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان و 20 میلیون تومان منابع ملی براساس مصوبات سفرهای رییس جمهور و هیئت دولت به استان احداث شده است.

وی با بیان اینکه بهره برداری از این ساختمان با حضور معاون توسعه، پشتیبانی و امور مجلس، استاندار البرز و فرماندار شهرستان برگزار شد، افزود: هم اکنون امکانات مورد نیاز این مرکز تامین و تجهیز شده و به بهره برداری رسیده است.

پسندیده گفت: باید با برنامه ریزی های لازم و استفاده حداکثری از ظرفیتهای استانی، برای بهبود شرایط محیط زیست استان قدم برداریم و این استان را به عنوان یکی از بزرگترین حافظان محیط زیست معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع مدیریت پسماند استان در حال پیگیری است، افزود: با اجرای کامل این طرح در هر یک از شهرستانها می توانیم به تحقق اهداف زیست محیطی نزدیکتر شویم.

پسندیده ضمن قدردانی از زحمات رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری ساختمان جدید همکاران شاغل دراین اداره با روحیه و انگیزه بالاتر نسبت به انجام وظایف خطیر رسالت سازمانی خود به مردم شریف نظرآباد موفق باشند.