استقامت و هماهنگی مردم و مسئولان راهکار مقابله با تحریم دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پور ظهر چهارشنبه در نشست کمیته حمایت از سرمایه گذاری استان سمنان در محل اداره کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه عبور از گردنه تحریم اقتصاد کشور نیاز به صبر، استقامت،‌ هماهنگی و تدبیر جمعی مردم و مسئولان دارد، افزود: مدیران نیز در این مسیر کار سختی به دنبال دارند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان اظهار داشت: دستگاه قضایی، به صورت مستقیم، با نتیجه مشکلات عدیده اقتصادی جامعه، که به صورت معضلات اجتماعی بروز می کند، سر و کار دارد.

سیاوش پور با اشاره به اینکه نامگذاری های رهبری برای سالهای اخیر به امور اقتصاد و فرهنگ مربوط بوده است، گفت: مبارزه و هجمه دشمن در دو جبهه اقتصاد و فرهنگ بنا شده است.

وی ضمن تشریح این تحریم ها افزود: در اقتصاد دشمن تحریم را علیه کشور برنامه ریزی کرده و در بخش فرهنگ نیز بی محتوا کردن افکار و سست کردن پایه های عقیدتی با استفاده گسترده از ابزارهای رسانه ای هدف اصلی دشمن است.

نماینده دستگاه قضا در استان سمنان اظهار داشت: تحریم های دشمنان از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز همواره به فرصت ها تبدیل شده است.

وی با اشاره به اهمیت روانسازی مسیر پر پیچ و خم سرمایه گذاری در بخش اقتصاد، عنوان کرد: مشکلات بخش اقتصاد و سرمایه گذاران مربوط به قوانین و نهادهای اجرایی است که این مقوله با هماهنگی و برگزاری نشست های مشترک مرتفع می شود.

سیاوش پور در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان تلاش می کنند نظام مقدس ما را در دنیا بایکوت و به انفعال و گوشه نشینی نسبی دچار کنند اما آنان در هر دو صحنه داخلی و خارجی ناکامند.