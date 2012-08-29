42 پروژه شهرداری بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بیرجند صبح چهارشنبه در مراسم بهره برداری از مرکز کنترل ترافیک بیرجند، اظهارداشت: برای بهره برداری از 42 پروژه شهرداری بیرجند بیش از 100 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

جواد وحدتی فرد با اشاره به پروژه مرکز کنترل ترافیک بیرجند، عنوان کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر 750 میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به مشخصات پروژه، تصریح کرد: در این راستا سه دوربین در مناطق میدان امام خمینی(ره)، تقاطع جوادیه و انقلاب نصب شده است.

وحدتی فرد هدف از راه اندازی این مرکز را ساماندهی ترافیک شهر و هدایت و کنترل جریان ترافیک شهر و ثبت تخلفات عنوان کرد و بیان داشت: دلیل تاخیر در راه اندازی این مرکز در بیرجند کمبود منابع و اعتبارت بوده است.

وی همچنین خرید نرم افزار و تجزیه و تحلیل حوادث اعلامی به سازمان آتش نشانی را از دیگر پروژه های شهرداری بیرجند برشمرد و بیان کرد: این پروژه با اعتبار 200 میلیون ریال اجرا شده است.

وحدتی فرد خرید سیستم sanبا اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال، آغاز عملیات اجرایی مرکز بزرگ آموزشی آتش نشانی با حجم عملیات 35 هزار متر مربع، بهسازی بازار روز پاسداران با اعتبار 300 میلیون ریال، احداث بازار محله کارگران با حجم 500 متر مربع و اعتبار 800 میلیون ریال از جمله این پروژه ها است.

وی خرید و نصب دوربین های شهری با اعتبار یک هزار و 500 میلیون ریال، خرید تجهیزات اطفاء حریق با 600 میلیون ریال، تهیه شیر هیدرانت آتش نشانی جهت نصب در بازار و مسکن مهر با اعتبار 400 میلیون ریال، زیباسازی و نصب المان ایثار یا 170 میلیون ریال، نصب 10عدد بیلبورد تبلیغات ثابت با 800 میلیون ریال و... را از جمله پروژه های حوزه خدمات شهری در این هفته ذکر کرد.

شهردار بیرجند از بهره برداری از پروژه اجاره، بهسازی و تجهیز ساختمان جهت خانه فرهنگ و هنر بیرجند خبر داد و گفت: این پروژه با حجم عملیات پنج باب ساختمان و اعتبار 800 میلیون ریال اجرا شده است.