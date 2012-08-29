طرح های عمرانی منابع طبیعی قزوین با مشارکت بسیج سازندگی اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شاپور زاده در این باره اظهارداشت: پروژه مراقبت و نگهداری جنگل کاری حاشیه اتوبان قزوین، تهران در شهرستان های البرز و آبیک و اجرای دیوارحفاظتی رودخانه یوز باشچای و پروژه تکمیل سیل بند پلنگه در بخش طارم سفلی از جمله طرح های قابل واگذاری به بسیج سازندگی در سال جاری بوده است.

وی یادآورشد: این طرح ها در پیرو توافق نامه به عمل آمده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری با سازمان بسیج سازندگی استان در سال مالی جاری به منظور اجرا به بسیج سازندگی واگذار شده است.

شاپورزاده بیان کرد: میزان اعتبار اختصاص یافته از محل اعتبارات استانی برای اجرای این طرح ها توسط بسیج سازندگی استان دو میلیارد و 200 میلیون ریال است.

وی تصریح کرد: بیش از یک دهه است که بسیج سازندگی در فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری مشارکت می ‌کند.

مدیر طرح و برنامه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین عنوان کرد: بسیج سازندگی از سال 79 فعالیت خود را در عرصه‌های مختلف منابع طبیعی مانند آبخیزداری، نهال ‌کاری، تثبیت شن‌های روان، کاشت نهال، کپه ‌کاری، مبارزه با انگل دارواش، مراقبت و نگهداری از نهالستان و همچنین در طرح‌ های آبخیزداری نتایج شایان توجهی را به دست آورده و همین امر سبب شد هر سال همکاری و تعامل بین بسیج سازندگی و این دو نهاد گسترش یابد.