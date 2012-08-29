انتقاد از هزینه های بالای تولید فیلم لاله

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ محمد باقری بنابی صبح روز چهارشنبه در«نشست صمیمی فعالان فرهنگ و هنر» شهرستان بناب با بیان اینکه در دولت و مجلس آنچنان توجهی به بخش فرهنگ نشده است افزود: در برنامه چشم انداز نیز آنطور که شاید و باید، به بحث فرهنگ توجه نشده است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین با انتقاد از عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز برای انجام فعالیتهای فرهنگی درشهرستانها گفت: بودجه فرهنگی استان آذربایجان شرقی 3 میلیارد تومان در سال است ولی آنچه به شهرستان بناب اختصاص یافته تنها 15 میلیون تومان است .

باقری بنابی تصریح کرد: با این وضعیت بنده پاسخگوی مطالبات هنرمندان این شهرستان نیستم.

وی همچنین ضمن انتقاد از هزینه تولید فیلم لاله گفت: تولید این فیلم به هیچ عنوان در اولویتهای فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و باید در ساخت این پروژه تجدیدنظر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مطبوعات نیز در این شهرستان مظلوم واقع شده اند، خواستار افزایش شمار نشریات محلی در این شهرستان شد و آمادگی خود را برای اخذ مجوزهای لازم برای انتشار نشریات محلی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.

نماینده مردم بناب در مجلس مطبوعات را به عنوان یکی از بسترهای توسعه و پیشرفت نام برد و از علاقمندان به فعالیت در این عرصه خواست صداقت در این حوزه فعالیت کنند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین از عدم تخصیص امکانات و اعتبارات کافی برای تجهیز کانونهای مساجد انتقاد کرد و خواستار توجه جدی مسئولین به کانونهای مساجد شد.

باقری بنابی در ادامه با اشاره به موقعیت فرهنگی و اجتماعی شهرستان، خواستار تأسیس خانه هنرمندان و فرهیختگان و همچنین مجتمع فرهنگی و هنری حداقل با ظرفیت 800 نفر در شهرستان بناب شد.