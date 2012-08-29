تاثیر رابطه تهران-قاهره حل بحران های منطقه ای/پیشنهاد ایران و مرسی درباره سوریه تعارض ندارند

حمید رضا دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با پیشنهاد مصر برای تشکیل نشست چهار جانبه ایران، ترکیه، مصر،عربستان برای حل بحران سوریه گفت: این پیشنهاد مرسی رئیس جمهور مصر مختص به مشکلات سوریه نیست واین نشست چهار جانبه برای حل بحران های منطقه ای پیشنهاد شده که می تواند کارایی خوبی به حل این بحران ها داشته باشد.

وی افزود: ایران هم ممکن است پاسخ مثبتی به این پیشنهاد بدهد تا این دو کشور تاثیرگذار در جهان اسلام بتوانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

دهقانی همچنین درمورد پیشنهاد ایران مبنی بر تشکیل گروه تماس برای حل بحران سوریه تصریح کرد: این طرح ایران با پیشنهاد مصر در تعارض نیست چرا که این پیشنهاد مختص یه بحران سوریه است.

وی افزایش رابطه ایران و مصر را به نفع جهان اسلام دانست و گفت: مصر درسطح جهان عرب به ویژه از زمانی که انقلاب در این کشور به پیروزی رسید وحکومت برآمده از صندوق رای در آن کشور حاکم شد ارزش و جایگاه آن نیز بیشتر شده است، بنابراین اگر ایران ومصر با یکدیگر همکاری داشته باشند برای حل بحران های منطقه ای وکوتاه کردن دست بیگانگان موثرخواهد بود.

دهقانی همچنین در مورد تاثیر گذاری شانزدهمین اجلاس عدم تعهد درتهران بر روند مذکرات1+5 گفت: گروه 1+5 در صدد است بحث انرژی هسته ای ایران را به عنوان یک مشکل جهانی مطرح کند اما حضور نمایندگان بیش از 120 کشور درا یران و حمایت آنان ازانرژی صلح آمیز هسته ای کشورمان این تبلیغات وتوطئه های امریکا و هم پیمانانش را خنثی کرد.