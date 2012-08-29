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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۸:۵۰

حجت الاسلام موسوی:

آموزش و پرورش نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارد

آموزش و پرورش نقش مهمی در پیشرفت جامعه دارد

میامی-خبرگزاری مهر: امام جمعه میامی گفت: آموزش و پرورش، نقش مهمی در تعلیم و تربیت دانش آموزان و پیشرفت جامعه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی، بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش میامی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در جهت رشد و توسعه علمی کشور افزود: معلمین باید باحساسیت خاص در جهت تعلیم دانش آموزان کوشا باشند.

وی تصریح کرد: تعلیم و تربیت معلمین در جامعه کنونی به قدری مهم است که می توان آینده جامعه را با تعلیم دانش آموزان پیش بینی کرد و جامعه ای را با آن سنجید.

فرماندار شهرستان میامی نیز در این جلسه ضمن گرامی داشت هفته دولت، گفت: شهیدان رجایی و باهنر دو اسوه مهم و بزرگ انقلاب اسلامی ایران بودند و هنوز پس از گذشت سالها مردم نام این دو بزرگوار را به نیکی یاد می کنند.

احمد قاضی تصریح کرد: در شهرستان میامی به مناسبت هفته دولت بیش از 28 طرح افتتاح داریم که این پروژه ها فقط گوشه ای از خدمات دولت به مردم و مناطق محروم است.

مدیر آموزش و پرورش میامی نیز در این جلسه گفت: هنرستان کوثر میامی از مهمترین طرح های افتتاحی آموزش و پرورش است که بیش از 24 میلیارد اعتبار تخصیص یافته است.

عباس صائمی در پایان گفت: امیدواریم با افتتاح این طرح بزرگ گام های بلندی برای رشد علمی جوانان شهرستان میامی برداشته شود.

کد مطلب 1683701

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