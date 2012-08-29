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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۸

جعفری:

راه اندازی کارخانه شیر در ریگان ضروری است

راه اندازی کارخانه شیر در ریگان ضروری است

ریگان - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه دامپزشکی ریگان با اشاره به میزان بالای تولید شیر در ریگان، راه اندازی کارخانه تولید شیر در این شهرستان را ضروری دانست.

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نظارت بر فرآورده های خام دامی یکی از مهمترین وظایف محوله حرفه دامپزشکی است، اظهار داشت: این نظارت ها شامل بازرسی بهداشتی ازمراکز تولید، بسته بندی، استحصال و عرضه این فرآورد ها است.

وی ادامه داد: یکی از حساسترین و پراهمیت ترین نظارتهای دامپزشکی نظارت بر ایستگاههای جمع آوری شیر وتانکرهای و خودروهای حمل کننده شیر است.

جعفری تصریح کرد: روزانه 10 تن شیر از سه ایستگاه جمع آوری شیر در روستاهای رحمت آباد، حسن آبادگنبکی و محمدآباد
سرحدی شهرستان ریگان جمع آوری می شود.

وی افزود: شبکه دامپزشکی این شهرستان به صورت روزانه از ایستگاه های مذکور اقدام به نمونه برداری می کند و آزمایشات روتین تشخیصی از قبیل تست اسیدیته، تست پایداری شیر، تعیین چگالی، تست چربی را انجام می دهد.

این مسئول گفت: با توجه به تولید بالای شیر در ریگان راه اندازی کارخانه شیر در این شهرستان ضروری به نظر می رسد و امیداست با توجه به جمعیت دامی بالا، موقعیت مهم استراتژیک شهرستان و بالابودن آمار نژادهای دامی این مهم محقق شود.
 

کد مطلب 1683703

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