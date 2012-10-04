به گزارش خبرنگار مهر، بیش از دو دهه از استان شدن اردبیل می گذرد اما همچنان این استان نتوانسته در بخش صنعت خود را اثبات کند و پس از نزدیک به 20 سال و با وجود دارا بودن ظرفیت های قابل توجه هنوز با مشکلات بی شماری در این حوزه دست و پنجه نرم می کند.

نکته ای که کارشناسان بر آن تاکید دارند این است که صنایع و واحدهای تولیدی بیشتر از هر زمان دیگر برای جذب و اشتغال افراد به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی ایفای نقش می کنند به همین جهت مسئولان استان نسبت به حمایت همه جانبه صاحبان صنایع باید حساسیت نشان می دهند.

نامگذاری سال جاری به عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نشان دهنده حساسیت مسئولان کشور برای حمایت و رشد حوزه صنعت کشور بوده تا ضرورت حمایت از سرمایه داران و سرمایه گذاران برای رسیدن به تولید ملی و قطع وابستگی به کشورهای دیگر را عیان کند.

استان اردبیل به دلیل عدم جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و تاسیس صنایع جدید در استان و تحلیل واحدهای تولیدی فعال به استانی عقب افتاده در حوزه صنعت تبدیل شده که هر روز شاهد غیر فعال شدن واحدهای تولیدی و بی پاسخ ماندن تقاضای اشتغال است.

کارخانه غیرفعال "نساج سبلان" اردبیل

نگرانی از تعطیلی واحدهای تولیدی استان بگونه ای است که آمارهای متفاوتی از وضعیت صنعت اردبیل به گوش می رسد، با وجود اینکه شاید این آمارها واقعی نباشد اما خبر عدم صدور جواز تاسیس حتی یک واحد تولیدی در سطح استان طی هفت ماهه گذشته که از سوی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسه هم اندیشی با مجمع نمایندگان ابراز شد، باید نگرانی فعالان حوزه صنعت را در پی داشته باشد.

جواز تاسیس واحد تولیدی در اردبیل صادر نشد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل در این جلسه تاکید کرده بود در هفت ماهه گذشته در این استان حتی یک مورد جواز تاسیس واحدهای تولیدی صادر نشده و با توجه به فصل کاری استان به نظر می رسد که تا پایان سال کسی برای دریافت جواز تاسیس اقدام نکند.

محمد ملاطفی در دیدار با نمایندگان استان به مشکلات واحدهای تولیدی اردبیل اشاره کرده و با ارائه پیشنهاداتی برای حل این مشکلات ادامه می دهد باید چند واحد صنعتی توسط نمایندگان استان به عنوان نمونه در نظر گرفته و مشکلات این واحدها در سطح کلان کشوری حل شود تا مشکلات ریشه یابی شده و در مرحله بعد مشکلات دیگر واحدهای تولیدی بررسی شود.

وی خواستار رفع مشکلات واحدهای تولیدی توسط نمایندگان استان شده و عنوان می کند نمایندگان در صورت امکان لیستی از واحدهای تعطیل و غیرفعال استان تهیه کرده و با رفع مشکلات این واحدها گامی عملی در توسعه اشتغال بردارند.

وی همچنین در این دیدار از عدم همکاری بانکها با واحدهای صنعتی استان انتقاد کرده است، وی عقیده دارد بانکها در ظاهر حمایت خود از سرمایه داران را اعلام می کنند اما خروجی جلسات به جای آنکه تسهیلات بانکی باشد کاغذی می شود که نمی تواند برای واحدهای تولیدی مثمر ثمر واقع شود.

مسئولان اردبیل شعار سال را جدی بگیرند

یک کارشناس اقتصادی استان اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت حمایت از واحدهای تولیدی در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی گفت: اردبیل از نظر صنعتی استانی به شدت فقیر و محروم است که باید با تلاش برای زدودن این محرومیت از صاحبان صنایع و سرمایه داران حمایت قاطع کرد.

فرزاد کمالی با بیان اینکه مسئولان استانی باید در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی آستین حمایت از واحدهای تولیدی را بالا بزنند، افزود: اگر امکانات لازم برای تشویق و سوددهی واحدهای تولیدی استان فراهم نشود صاحبان صنایع عطای واحدهای خود را به لقایش می بخشند.

تعطیلی واحدهای صنعتی اردبیل باید آسیب شناسی شود

کمالی با اشاره به کاهش فعالیت برخی کارخانه های مهم اردبیل در سالهای اخیر اضافه کرد: علل این مهم باید آسیب شناسی و مرتفع شود تا مشکلات اصلی صاحبان صنایع شناسایی و رفع شود تا شاهد غیرفعال شدن یا تعطیلی بخش صنعت استان نباشیم.

کمالی با انتقاد از برخی اقدامات سئوال برانگیز از جمله عدم وجود مدیر در اصلی ترین دستگاه متولی صنعت، معدن و تجارت استان متذکر شد: این سازمان که باید متولی اصلی تحقق نام سال 91 باشد نمی تواند بدون برخورداری از مدیریت ثابت و قوی قدم موثری برای بهبود وضعیت صنعتی استان بردارد.

تعطیلی کارخانه اتوبوس سازی اردبیل

این کارشناس اقتصادی تاثیرگذاری رسانه های گروهی را در توسعه استان کم نظیر دانست و تصریح کرد: رسانه های گروهی استان با تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی و صنعتی استان می توانند به مسئولان و سرمایه گذاران برای توسعه صنعتی استان کمک کنند.

راه اندازی کمیته حل مشکلات واحدهای صنعتی در اردبیل

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات حوزه صنعت و واحدهای تولیدی استان از راه اندازی کمیته حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی در این استان خبر داد.

جلیل جعفری تصریح کرد: در کمیته حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی استان، واحدهای مشکل دار شناسایی و به کمیته معرفی می شود که این کمیته مشکلات را برای مرتفع کردن به نمایندگان استان بیان می کنند.

وی صنعت استان اردبیل را راهکار کاهش بیکاری و افزایش اشتغالزایی عنوان کرد و افزود: می توان با فعال کردن واحدهای تولیدی غیرفعال استان تعداد بیکاران استان را کاهش داد و نمایندگان نیز باید در این جهت اقدامات موثری داشته باشند.

بانکها از صنایع استان حمایت کنند

وی عدم حمایت بانکها از صنایع تولیدی استان را از مشکلات صنایع استان برشمرد و اضافه کرد: مشکلات برخی از واحدهای تولیدی با پرداخت تسهیلات بانکی حل می شود اما بانکها با صاحبان صنایع و سرمایه گذاران همکاری لازم را ندارند.

صنعت استان اردبیل در شرایط فعلی از عدم حمایت و توجه لازم به ضربه می خورد، بنابراین مسئولان استان باید در این زمینه و همچنین برای جامه عمل پوشاندن به منویات مقام معظم رهبری از صاحبان صنایع بویژه صنایع راه اندازی شده و دارای مشکل حمایت کنند تا استان اردبیل بیشتر از این در عرصه صنعتی محروم تر نشود.



گزارش: توحید مهدوی