بازار همچنان تصميم اوپك را براي افزايش نيم ميليون بشكه جدي نگرفته است

رييس گروه پژوهش موسسه مطالعات انرژي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهردرباره رشد قيمت نفت به بيش از 5/57 دلار در بازار گفت : ازمهمترين دلايلي كه باعث شده قيمت نفت به طور بي سابقه اي افزايش يابد جدي نگرفتن تصميم اوپك از سوي مصرف كنندگان است .

محمد علي خطيبي اضافه كرد : اگر چه اعضاي اوپك در اجلاس اخير خود در اصفهان تصميم گرفتند كه نيم ميليون بشكه به ميزان توليد خود بيافزايند اما به نظر مي رسد كه اين تصميم نه تنها براي كاهش قيمت ها موثر نبوده است بلكه نشان دهنده اين است كه بازار نفت و مصرف كنندگان اين تصميم را جدي نگرفته اند .

وي اضافه كرد : چرا كه كشورهاي مصرف كننده مي دانند كه هم اكنون كشورهاي عضو اوپك درحال توليد با تمام ظرفيت خود هستند و يا به عبارتي ديگر تمام ظرفيت خود را براي عرضه نفت به بازار به كار مي گيرند .

به گفته وي ، از سويي ديگر بحران توليد بنزين دوباره در راه است چرا كه فصل رانندگي در كشور آمريكا درپيش بوده و براي توليد بنزين كشورهاي توليد كننده بنزين به نفت بسيار مرغوب و سبك احتياج دارند .

وي در ادامه تشريح كرد : مي توان پيش بيني كرد اگر اوپك بازهم براي افزايش توليد نفت تصميم بگيرد بازهم بازار جدي نخواهد گرفت مگر اينكه در بازاربنزين تعادل ايجاد شود و يا فعل و انفعالاتي صورت گيرد تا مشكل بنزين حل شود .