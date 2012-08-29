اقدامات مؤثر دامپزشکی در مناطق زلزله زده/ دفن بهداشتی 4770 راس دام

به گزارش خبرگزاری مهر ، عباس فلاح نماینده مردم شهرستان اهر و هریس در مجلس در حاشیه بازدید از مناطق زلزله زده فعالیتهای دامپزشکی را در راستای کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام این مناطق چشمگیر و موثر دانست.

وی با بیان اینکه اکیپهای دامپزشکی از اولین گروههایی بودند که پس از زلزله در این مناطق حضور داشتند افزود: حضور به موقع این عزیزان جهت کنترل شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام یکی از ضروریات بود که با واکنش خوب و حضور به موقع گروههای دامپزشکی در مناطق زلزله هیچ مشکل خاصی در این زمینه نداریم.

فلاحی همچنین با ضروری خواندن تخصص دامپزشکی در ساخت و ساز اماکن دامی از مدیر کل دامپزشکی استان خواست در این زمینه با تمام توان کارشناسی در کمیته تخصصی ساخت و ساز اماکن دامی حضور یابند.

در ادامه دکتر بهراد زندیه مدیر کل دامپزشکی استان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اکیپهای دامپزشکی از ابتدای وقوع زلزله تاکنون افزود: هدف ما حفظ و حراست از سرمایه های دامی و کنترل بیماریهای مشترک بین انسان و دام در مناطق زلزله است.

مدیر کل دامپزشکی استان اعلام نمود تا کنون اکیپهای دامپزشکی مستقر در مناطق زلزله زده چهار هزار و 770 راس دام را به صورت بهداشتی دفن و 785 هزار متر مربع از اماکن دامی را سمپاشی و ضدعفونی نموده اند.

وی همچنین افزود 14هزار و 495 راس دام توسط اکیپهای تخصصی بخش خصوصی و دولتی دامپزشکی درمان و معاینه و 6 هزار و 654 راس دام بر علیه بیماری، هاری واکسینه شده‌اند.