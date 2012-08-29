جدیدترین اثر آیت الله صافی گلپایگانی با عنوان فخر دوران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "فخر دوران" جدیدترین اثر این آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی ‌است که با قلمی شیوا، به بیان نکاتی مهم و معرفت‌بخش از سیره زندگانی، دوران زعامت و ابعاد شخصیتی آیت الله العظمی بروجردی پرداخته است.



بخش اول کتاب مشتمل بر پیامی است که در سال 1432 هجری قمری به مناسبت سالروز رحلت آیت الله العظمی بروجردی(ره) توسط معظم له صادر شده است که بیانگر نمونه‌هایی از مکارم و فضایل اخلاق، مقام والای علمی، و نمونه‌هایی از احترام علمای دیگر به آن مرحوم است.



دفترخاطرات بخش دوم و مهمترین قسمت این کتاب ارزشمند است که با مقدمه معظم له آغاز می‌شود و وی در این قسمت از کتاب، خاطرات درس‌آموزی از ابعاد اخلاقی معنوی، مبارزه با غلو و عرفان‌های اصطلاحی، احترام علمای ادیان و فِرَق به آن مرحوم، ‌و مواضع سیاسی مذهبی زعیم عالیقدر آیت الله العظمی بروجردی بیان می‌ دارند که گنجینه گرانبهایی از تاریخ زعامت آن مرجع یگانه محسوب می شود.



قسمت سوم این کتاب به نقل مصاحبه مجله حوزه با معظم له درباره شخصیت آن مرحوم پرداخته است که در سال 1370 هجری شمسی به طبع رسیده است.



در این مصاحبه، خصوصیات شیوه اجتهاد، سبک استنباط، تأثیر تسلط بر اقوال عامه در استنباط، احترام و ادب در برابربزرگان و برخی از ابعاد اخلاقی معنوی آن استاد بزرگ بیان شده است.



آخرین بخش "فخردوران" مصاحبه مجله نقد و نظر است که در سال 1373 چاپ و منتشر شده است؛ معظم له در این مصاحبه به بحث مفصلی درباره مباحث اصولی و فقهی آن مرحوم و شیوه‌های ایشان در این مباحث پرداخته‌اند.