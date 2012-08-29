100 میلیارد ریال برای پروژه های هفته دولت رامیان صرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سمیعی صبح چهارشنبه در حاشیه اجرای طرح های هفته دولت رامیان با اشاره به اجرایی شدن 50 طرح عمرانی، تولیدی و اقتصادی در هفته دولت در شهرستان افزود: بهسازی مسکن روستایی بیش از 750 واحد، 350 واحد مسکن مهر، کلنگ زنی مدرسه جدید ارازگل و مقاوم سازی شش مدرسه با 900 میلیون تومان اعتبار از جمله طرح هاست.

وی اظهار داشت: افتتاح جایگاه سی ان جی، افتتاح سالن ورزشی شهر خان ببین، ساخت دو زمین ورزشی فوتبال استاندارد، عملیات اجرایی روشنایی قلعه میران از پروژه های مهم است.

سمیعی با بیان اینکه اعتبار تملک و دارایی شهرستان 25 درصد افزایش یافته است، گفت: این اعتبار به شش میلیارد و 250 میلیون تومان رسیده است.

وی گفت: تعریض جاده رامیان به شاهرود از مصوبه سفر سوم دولت نیز دارای ردیف اعتبارات ملی شده و امسال یک میلیارد تومان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

فرماندار رامیان گفت: با مشخص شدن پیمانکار، عملیات اجرایی این طرح شروع می شود.

نماینده مردم آزادشهر و رامیان در مجلس نیز گفت: برخی خلاقیت ها و برجستگی های دولت نهم و دهم در رضایت مندی مردم و رهبری نقش داشته است.

رضا صابری افزود: هر مقطع از نظام اقتضائات خاص خود را دارد و شاخص های اکنون توجه به مسائل اقتصادی است که چند سال گذشته از سوی رهبری مورد تاکید قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی از دیگر مواردی است که باید توجه ویژه به آن شود.