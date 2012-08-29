موضع انگلیس در پرونده آسانژ گستاخانه است/ آرژانتین به این رفتار عادت دارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "آلیسیا کاسترو" روز گذشته در گفتگو با رادیو بوینس آیرس موضع انگلیس را در پرونده "جولیان آسانژ" موسس ویکی لیکس گستاخانه خواند و آن را به باد انتقاد گرفت.

وی با اشاره به تنش های دیپلماتیک میان انگلیس و اکوادور در نتیجه تصمیم برای اعطای پناهندگی به موسس ویکی لیکس و اختلافات بر سر مالکیت جزایر مالویناس اعلام کرد که انگلیس بار دیگر قوانین بین المللی را زیر پا گذاشته است.

جزایر مالویناس یا فالکلند مورد اختلاف انگلیس و آرژانتین است اما پس از جنگی 7 روزه که در سال 1982 بین دو کشور در گرفت این جزایر به به اشغال انگلیسی ها در آمد با این حال آرژانتین آن را بخشی از خاک خود می داند.

اختلافات بین دو کشور از سال 2010 از زمانی که انگلیس اقدام به اکتشاف نفت در اطراف این جزایر کرد و چند ماه پیش هم کشتی های نظامی خود را به این سوی این منطقه گسیل داشت افزایش پیدا کرده است.

در همین رابطه در پی تنشهای ماههای اخیر بین دولتهای آرژانتین و انگلیس بر سر تملک جزایر مالویناس، دولت محلی برای روشن شدن سرنوشت این منطقه همه پرسی برقرار می کند.

بر این اساس، ساکنان این مناطق در به اصطلاح همه پرسی که در نیمه نخست سال 2013 برگزار خواهد شد تعیین خواهند کرد که این جزایر به انگلیس و یا به آرژانتین بپیوندد.



مسئولان محلی مدعی هستند با این اقدام به تنشهایی که طی چند دهه اخیر بین آرژانتین و انگلیس درگرفته و جنگی خونین را نیز در سال 1982 به دنبال داشته، پایان دهند. آنان امیدوارند با این اقدام مشخص شود که ساکنان خواستار تعلق این جزایر به انگلیس هستند.



این در حالی است که تلاش برگزار کنندگان این همه پرسی بر الحاق جزایر مالویناس (به ادعای انگلیسی ها فالکلند) به مستعمرات انگلیس است.

آلیسیا کاسترو در ادامه تاکید کرد: از نظر آرژانتینی ها تهدید انگلیس برای حمله به سفارت اکوادور در لندن برای بازداشت آسانژ نشان دهنده گستاخی انگلیس در دیپلماسی خود است و از این موضوع تعجب نکردیم.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، پس از تهدید انگلیس برای احتمال حمله نیروهای این کشور به داخل سفارت اکوادور در لندن، اکوادور ورود نیروهای انگلیسی به داخل سفارت این کشور در لندن را نقض کنوانسیون وین خواند.

در پی انتشار گزارشهایی درباره اعطای پناهندگی به آسانژ از سوی اکوادور، انگلیس اعلام کرد که اجازه خروج از کشور را به موسس ویکی لیکس نمی دهد.

آسانژ که از 19 ژوئن در سفارت اکوادور در لندن به سر می برد، به طور رسمی درخواست پناهندگی سیاسی را از این کشور کرده است.

موسس ویکی لیکس از نوزدهم ژوئن (30 خرداد) از بیم تحویل داده شدن به سوئد به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده است. وکلای آسانژ معتقدند رسیدگی به پرونده قضایی موکلشان در سوئد بهانه ای برای انتقال وی به آمریکا است.

نمایندگان و وزیران امور خارجه 34 کشور آمریکایی نیز در پایان نشست اخیر خود در واشنگتن هرگونه تلاش را برای حمله به سفارت اکوادور در لندن محکوم کردند.