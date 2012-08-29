انتخاب رشته کارشناسی ناپیوسته تا یکشنبه تمدید شد

جلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: انتخاب رشته آزمون کاردانی به کارشناسی(کارشناسی ناپیوسته) تا 12 شهریورماه تمدید شد.

وی تاکید کرد که علاوه بر ادامه انتخاب رشته، آن دسته از متقاضیانی که پیش از این انتخاب رشته کرده اند می توانند اطلاعات ارسالی خود را ویرایش کنند.

به گزارش مهر، انتخاب رشته در سامانه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org صورت می گیرد و همزمان با پایان انتخاب رشته متقاضیان در سازمان سنجش، انتخاب رشته متقاضیانی که علاقه خود را به تحصیل در 16 کد رشته محل دانشگاه آزاد اعلام کرده اند از 12 شهریورماه آغاز خواهد شد.