به گزارش خبرنگار مهر سید محمد حسینی صبح چهارشنبه در مراسم معارفه مدیر دفتر اجرای طرح‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب استان یزد اظهار داشت: از آغاز اجرای عملیات فاضلاب در شهر یزد از سال 74 تا کنون حدود 530 کیلومتر خطوط اصلی و انتقال فاضلاب اجرا شده که نشان دهنده این است که درشهر یزد نیازی به لوله گذاری خطوط انتقال نیست و نیاز به خطوط اصلی نیز کاهش یافته است.

وی با اشاره به توسعه خطوط فاضلاب در شهر یزد گفت: با توجه به اینکه نیاز به اجرای خطوط اصلی و انتقال فاضلاب در شهر یزد بسیار کاهش یافته است باید بیشترین توان را به اجرای توسعه شبکه فاضلاب در این شهر بگذاریم تا بتوانیم مشترکین بیشتری را تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار بدهیم.

وی افزود: عملیات اجرایی در بخش فاضلاب در شهرهای دیگر استان از جمله اردکان، ابرکوه ، میبد و تفت نیز اجرا شده است.

وی عنوان کرد: تاکنون در شهر اردکان 65 کیلومتر لوله گذاری خطوط انتقال و تاحدودی هم شبکه کار شده و عملیات اجرایی تصفیه خانه آن نیز آغاز شده است.

وی بیان داشت: در تفت، میبد و ابرکوه اجرای عملیات در بخش لوله گذاری فاضلاب و خطوط اصلی و انتقال در حال اجرا می‌باشد.

حسینی با اشاره به توسعه تصفیه خانه فاضلاب در دیگر شهرهای استان گفت: در شهر تفت نیز تصفیه خانه فاضلاب در حال اجرا است و شهرهایی مثل مهریز و بافق نیز مطالعات مرحله اول آنها به اتمام رسیده و مطالعات مرحله دوم نیز آغاز شده است که با اتمام مطالعات عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی همچنین در بخش فاضلاب، ایمنی را مهم دانست و افزود: باید در بخش پروژه های فاضلاب ایمنی بسیار عایت شود و مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه با حضور مسئولان شرکت آبفای استان یزد از تلاش‌های سید محمد حسینی قدردانی و محمد مهدی ثابتیان به عنوان مدیر دفتر اجرای طرح‌های جمع آوری و تصفیه فاضلاب استان یزد معرفی شد.