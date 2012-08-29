به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی ماندگاری سه شنبه شب در سومین روز از همایش اندیشه های آسمانی در جمع اعضای هنرمند کانون های فرهنگی هنری مساجد اظهار کرد: به برکت انقلاب اسلامی قرآن در جامعه نقش بیشتری پیدا کرد، اما هنوز به فهم جامعی از قرآن دست پیدا نکرده ایم.

وی با بیان اینکه درک صحیح قرآن و عترت در مساجد و توسط روحانیون صورت می گیرد، بیان داشت: منبع فهم حقیقی را قرآن و عترت دانست.

وی خطاب به جوانان با اشاره به این مطلب که برای موفقیت در فهمیدن، هدایت شدن و هدایت کردن باید مراقب وادی مجازی بود، اذعان داشت: شخصیت انسان از طریق فهم، تقوا، میزان جهاد و مجاهدت بدست می آید.

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه خداوند در قرآن ظن و گمان را در هدایت، تجارت و شخصیت معرفی کرده است، تصریح کرد: جوانی در تجارت خود ضرر می کند که در برابر گناهانی که انجام می دهد اظهار پشیمانی نداشته باشد.

حجت الاسلام ماندگاری با بیان اینکه ظن، گمان و تجارت دارای دو بخش ظاهری و باطنی است و اظهار داشت: افرادی که به تجارت ظاهری می رسند در حقیقت فهم درستی از هدایت را درک نکرده اند چرا که ایمان به خدا و روز قیامت تنها تجارت حقیقی است.

مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به این مطلب که افرادی که گمان می کنند هدایت شده اند فقط به دنبال اسباب مادی بوده اند، تصریح کرد: هدایت ظاهری علاوه بر اسباب ظاهری به اسباب باطنی هم نیاز دارند.

گفتنی است، پنجمین دوره همایش اندیشه های آسمانی با حضور سه هزار نفر از هنرمندان کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در قالب چهار دوره، 5 تا 22 شهریور ماه در مشهد برگزار می شود.