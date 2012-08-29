فرصت طلایی اقتصادی ایران همزمان با برگزاری اجلاس نم

محمد خوش چهره در گفتگو با مهر درباره فرصتهای اقتصادی شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، اظهارداشت: درحال حاضر ملاحظات اقتصادی در مناسبات دیپلماتیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردارشده است به طوریکه همواره هیئتهای اقتصادی در سفرهای دیپلماتیک هیئتهای سیاسی را همراهی می کنند.

وی افزود: به طور مثال در سفرهای برخی از مسئولان کشورهای غربی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که به ظاهر سیاسی است، اقدام به انعقاد قراردادهای 20 میلیارد دلاری فروش سلاح و تسلیحات نظامی می شود که انجام چنین کاری موجب به وجود آمدن 5 هزار فرصت شغلی برای این کشورها می شود و این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای مهم هیئت سیاسی برای کشورهای غربی قلمداد می شود.





خوش چهره در ادامه برگزاری شانزدهمین اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران را مورد اشاره قرار داد و افزود: براین اساس اعضای جنبش عدم تعهد که بیش از دوسوم کشورهای جهان را تشکیل می دهند، می توانند از نظر تنوع منابع و معادن، تفاوتهای اقلیمی و جغرافیایی، حجم جمعیت و بزرگی بازاری که دارند در جهت رونق بخشی مبادلات تجاری خود نقش آفرینی کنند.





وی در عین حال اظهارداشت: با توجه به اینکه نظام سلطه یکی از ابزارهایش استفاده از تحمیل شرایط اقتصادی سخت علیه کشورهای دیگر است؛ لذا باید کشورهای عضو جنبش عدم تعهد با فعال کردن ظرفیت های عظیم اقتصادی خود چنین فضایی را کم تاثیر کنند.



خوش چهره با تاکید براینکه ایران باید از ریاست 3 ساله خود بر جنبش عدم تعهد نهایت استفاده را ببرد، گفت: به نظر می رسد در شرایط کنونی ایران باید ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی فراتر از نفت و گاز را درمناسبات اقتصادی با کشورهای عضو جنبش عدم تعهد را در این مدت مورد توجه قرار دهد.



وی درعین حال تصریح کرد: البته پس از ریاست 3 ساله ایران برجنبش عدم تعهد می توان در مورد عملکرد آن طی این مدت قضاوت درستی داشت.