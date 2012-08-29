صنعت داروی لرستان تجلی باور "ما می توانیم"/حضور "اکسیر" در 5 قاره دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت داروی لرستان با در اختیار داشتن سهم 50 درصدی صادرات داروی کشورمان نمودی از شکوفایی تولید ملی و ضرورت توجه به سرمایه های داخلی است.

استان لرستان با دارا بودن کارخانه های داروسازی دامی، گیاهی و انسانی قطب مهم تولید داروی کشور محسوب می شود که این امر حکایت از قابلیت های این استان در زمینه توسعه صنعت داروسازی دارد.

سهم 50 درصدی در صادرات داروی ایران

در حال حاضر کارخانجات داروسازی اکسیر بروجرد به عنوان تنها تولید کننده انسولین و گاما ایمونکس در کشور به عنوان فعالترین کارخانه داروسازی در حوزه صادرات دارویی کشور و لرستان محسوب می شود.

شرکت داروسازی اکسیر بروجرد با صادرات سالانه بیش از 20 میلیون دلار دارو در حال حاضر بزرگترین صادر کننده دارو در کشور و تولید کننده انحصاری انسولین در ایران محسوب می شود که حدود 10 درصد نیاز دارویی کشور را تامین می کند.

عمده ترین کشورهایی که صادرات دارو از داروسازی اکسیر به آنها در طول سال صورت می گیرد کشورهای آذربایجان، عراق، افغانستان، بلاروس، ترکمنستان، قرقیزستان، اوکراین، یمن، فیلیپین، سومالی، نیجریه و مصر است.

صادرات دارو به 20 کشور دنیا

سید فرزان آل نبی مدیر کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر کارخانه دارو سازی اکسیر بروجرد بیش از 10 درصد داروی انسانی کشور را تامین می کند.

وی با بیان اینکه تا کنون کارخانه داروسازی اکسیر چندین بار به عنوان صادر کننده نمونه در این بخش معرفی شده است، عنوان کرد: در حال حاضر این کارخانه به بیش از 20 کشور دنیا صادرات دارو دارد.

مدیر کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه داروسازی اکسیر بیش از 50 درصد کل صادرات ایران در زمینه دارو را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه این شرکت به عنوان بزرگترین صادر کننده دارو در ایران محسوب می شود، عنوان کرد: شرکت دارو سازی اکسیر شرکتی پویا با تعهد اجتماعی در تراز جهانی محسوب می شود.

تامین داروی مورد نیاز دو میلیون دیابتی

آل نبی با اشاره به میزان صادرات دارو از کارخانه داروسازی اکسیر نیز بیان داشت: در سالجاری بیش از 28 میلیون دلار صادرات دارو از این کارخانه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این میزان صادرات معادل 17 درصد کل فروش داروی کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد است.

مدیر کارخانه داروسازی اکسیر با اشاره به ساخت و تولید چهار نوع انسولین و هورمون رشد در این کارخانه گفت: در حال حاضر کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد نیاز بیش از دو میلیون بیمار دیابتی در کشور را برطرف می کند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته علاوه بر تولید انسولین خط تولید کارتریج این کارخانه که قابل تعویض و دارای قیمت ارازن تر است نیز راه اندازی شد، ادامه داد: خط تولید ویال هورمون رشد و خط تولید ویال آنتی بیوتیک از جمله دیگر محصولات تولید شده در این کارخانه است.

مدیر کارخانه داروسازی اکسیر با اشاره به میزان تولید داروی انسولین در این کارخانه ادامه داد: سالانه بیش از 564 هزار قلم داروی انسولین در این کارخانه برای استفاده بیماران دیابتی تولید می شود.

آل نبی با بیان اینکه این شرکت تنها تولید کننده انسولین در ایران است، عنوان کرد: مکمل های غذایی، تجهیزات پزشکی و محصولات دارویی از دیگر زمینه های فعالیت این شرکت است.

اکسیر تنها تولید کننده انسولین در کشور

بنابر این گزارش، شرکت داروسازی اکسیر در سال 1363 در زمینی به وسعت 36 هکتار با زیربنایی بیش از 60 هزار متر مربع تاسیس و در سال 1373 با راه اندازی کارخانه در شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان به بهره برداری رسید.

این شرکت با هدف تامین نیازهای دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی منطبق با استانداردهای بین المللی، خطوط تولید، فرمولاسیون و مراحل کنترل کیفیت خود را راه اندازی کرد.

شرکت داروسازی اکسیر یکی از بزرگترین تولید کنندگان دارو در ایران است که در سال 1378 به لیست شرکتهای بازار بورس ملحق شد.

این مجموعه، مجهز به ماشین آلات مدرن و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته بوده و بیش از 180 نوع فرآورده های دارویی را در دوزهای متفاوت و اشکال گوناگون مانند قرص، کپسول، شربت، پودر برای تهیه سوسپانسیون خوراکی، آمپول و ویال تولید و به بازار عرضه می کند.

شرکت داروسازی اکسیر با اهتمام کامل به تضمین سلامت جامعه، ضمن همکاری با انجمن های تخصصی پزشکی و به عنوان تنها تولید کننده انسولین در کشور با راه اندازی خطوط تولید داروهای بیولوژیک افق های جدیدی را برای صنعت داروسازی کشور روشن کرده است.

همکاری با شرکت های معتبر داروسازی جهان

این مجموعه، با داشتن ماشین آلات مدرن و تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته توانسته است ضمن همکاری با شرکت های معتبر داروسازی جهان، محصولات تحت لیسانس مختلفی از جمله هورمون رشد، شربت مولتی سانستول ، ویال و قرص پانتازول و ... را در ایران عرضه کند.

همچنین این شرکت بخش سلامت و بهداشت خود را نیز تاسیس کرد که در این بخش تجهیزات پزشکی با نام تجاری ماکسیمد و مکمل های غذایی با نام تجاری میکس نچرال به بازار عرضه می شود.

در شرکت داروسازی اکسیر از یک سیستم ارزشیابی کامل به عنوان رکن اصلی کنترل کیفیت استفاده می شود. کنترل بی وقفه تمام مراحل تولید از مواد اولیه تا فرآورده های نهایی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت و واحد تضمین کیفیت این شرکت صورت می پذیرد.

بخش تحقیق و توسعه این شرکت نیز مسئول پروژه های تحقیقی بوده و تمامی فرآیندهای آن بر اساس نیازهای GMP و قواعد WHO طراحی و اجرا می شود.

بهره برداری از تکنولوژی جدید و دانش روز در شرکت داروسازی اکسیر، ارائه خدمات موثر به جامعه پزشکی و بیماران و استمرار آن، بخشی از افتخارات این شرکت و نقش موثری است که شرکت داروسازی اکسیر در نظام سلامت بر عهده گرفته است.