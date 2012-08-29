به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی سه شنبه شب در جلسه پرسش و پاسخ ششمین همایش دانشجویان فعال ایرانی خارج کشور در مشهد اظهار کرد: با توجه به حوادث منطقه و جهان توقع ما از دانشجویان ایرانی خارج از کشور این است که برای تحقق و ترویج آرمان ها و تمدن انقلاب اسلامی ایران در سایر نقاط جهان نقش آفرین باشند.

وی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان خارج از کشور گفت: متاسفانه در وزارت علوم متولی و متصدی فرهنگی برای دانشجویان ایرانی خارج از کشور نداریم، البته در این راستا با همکاری چند بخش وزارت علوم درصدد ایجاد معاونت فرهنگی و برقراری ارتباط با دانشجویان خارج از کشور و تغذیه فرهنگی آن‌ها هستیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه فعالیت های فرهنگی دانشگاه های کشور به همت این وزارتخانه در دولت نهم و دهم احیاء و توسعه یافته است، گفت: تشکیل ستاد مسائل فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارتقای آن به معاونت فرهنگی و اجتماعی این وزارتخانه از جمله دستاوردهای دولت است.

در ادامه جلسه پرسش و پاسخ محمدرضا مردانی، رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: در حال حاضر9 رایزن علمی ایران در برخی کشورها فعال هستند و بر اساس توافق نامه این وزارتخانه با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 80 رایزن علمی سیار به کشورهای مختلف اعزام می شوند.

مردانی با اشاره به این مطلب که به منظور شناسایی و استعدادیابی دانشجویان توانمند و متدین حامی انقلاب مرکز شناسایی و استعدادیابی برای هیئت علمی دانشگاه ها در این وزراتخانه راه اندازی شده است، افزود: برای جذب و شناسایی استعداد های دانشجویی به جهت حضور در مرکز شناسایی و استعدادیابی نیازمند مساعدت و مراکز آموزش عالی و هیئت های علمی دانشگاه ها هستیم.

وی ادامه داد: با توجه با تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ساماندهی و جذب اعضای هیئت علمی در دستور کار قرار گرفته و بر اساس آیین نامه ای به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است.

ششمین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور با اهداف ارتقای مهارت ها و فعالیت های فرهنگی این دانشجویان و فراهم آوردن زمینه مناسب تبادل تجربیات و بهره گیری آنان از توانمندی های یکدیگر و الگو گیری از فعالیتهای انجام شده در انجمن های اسلامی دانشجویان کشورهای مختلف با حضور 170 نفر چهارم الی دهم شهریورماه جاری درمشهد حال برگزاری است.