ایران از توانایی خاصی در انسجام جهان چند قطبی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر خرمشاد سه شنبه شب در ششمین همایش دانشجویان فعال ایرانی خارج کشور در مشهد اظهار کرد: تحولات سیاسی بین الملل جهان در دو سال اخیر در حال انتقال جدی از یک نظم به نظم دیگر و در حال طراحی و زایش یک نظم جدید است است و عرصه تحول سیاست بین المللی فشرده و شتاب و سرعت گرفته است.

خرمشاد با اشاره به این مطلب که برگزاری اجلاس سران عدم تعهد فرصت مناسبی برای کشور است که با استفاده از ظرفیت کشورهای عضو عدم تعهد اتاق فکری برای پیش بینی ساختارهای نظام چند قطبی تشکیل دهد، تصریح کرد: مرحله فعلی جهان یک مرحله تغییر شتابان و فشرده به سمت کشورهایی مثل جنبش عدم تعهد است.

وی بیان کرد: ایران می تواند از این فرصت مغتنم برای انسجام بخشی جهان چند قطبی در مقابله با سیاستهای خصمانه استکبار استفاده کند.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به برگزاری اجلاس سران جنبش عدم تعهد در تهران و ریاست سه ساله کشور بر این اجلاس اشاره کرد و گفت: اجلاس جنبش عدم تعهد جایگاه و توانایی ایران را در عرصه های بین المللی به خوبی نشان می دهد.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این مطلب که دیدگاه کشور در حوزه انقلاب های کشورهای عربی بیانگر ماهیت اصلی این انقلاب ها است، تصریح کرد: درحالی که آمریکا که تا سنوات گذشته از رژیم های وابسته به خود در کشورهای منطقه و جهان اسلام حمایت می کرد امروز برای فریب اذهان عمومی از انقلاب های مردمی حمایت می کند.

خرمشاد در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این مطلب که عرب و کشورهای ارتجاع عرب برای ضربه زدن و سقوط سوریه برنامه ریزی می کنند، بیان داشت: آمریکا قوانین داخلی خودش را به جهان تعمیم می دهد و در مورد ایران و سوریه ساختارهای جهانی را نادیده می گیرد.

ششمین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور با اهداف ارتقای مهارتها و فعالیت های فرهنگی این دانشجویان و فراهم آوردن زمینه مناسب تبادل تجربیات و بهره گیری آنان از توانمندی های یکدیگر و الگو گیری از فعالیتهای انجام شده در انجمن های اسلامی دانشجویان کشورهای مختلف با حضور 170 نفر چهارم الی دهم شهریورماه جاری در هتل طرقبه مشهد در حال برگزاری است.