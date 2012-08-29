  1. دانشگاه و فناوری
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

ساخت حسگری برای شناسایی آب اکسیژنه با همکاری 3 دانشگاه

ساخت حسگری برای شناسایی آب اکسیژنه با همکاری 3 دانشگاه

پژوهشگران دانشگاه های آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان و گرگان و دانشگاه مالایای مالزی، با استفاده از نانوذرات نقره نانوحسگری برای شناسایی آب اکسیژنه با حساسیت بالا عرضه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در زمینه نقره به عنوان یک فلز که توانایی تسریع فرآیند کاهش آب اکسیژنه و شناسایی آن با حساسیت بالا دارد، انجام شده است.

در این راستا محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، گرگان با همکاری دانشگاه مالایای مالزی به منظور افزایش حساسیت سطح نقره پروژه تحقیقاتی مشترکی را اجرایی کردند و با استفاده از نانو ذرات نقره موفق به تولید نانو حسگر آب اکسیژنه شدند.
 
نتایج به‌دست آمده از این تحقیقات حاکی از آن است که با افزایش سطح قابل دسترس نانو ذرات قرار داده شده بر روی نانولایه و کاهش میزان تجمع نانوذرات، نقش کاتالیزوری نقره برای واکنش کاهش آب اکسیژنه افزایش یافته و در نتیجه حساسیت نانوحسگر نیز افزایش می یابد.
 
از ویژگی‌های دیگر این نانوحسگر می‌توان به بازده بالا و روش ساده تولید آن اشاره کرد. این در حالی است که استفاده از نانو لایه های الکترواکتیو در مقایسه با الکترودهای دیگر باعث افزایش سه برابری کارایی آن شده است.
کد مطلب 1683735

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