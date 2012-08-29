  1. استانها
  2. مرکزی
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

میرگلوبیات در گفتگو با مهر:

برگزاری اجلاس غیر متعهدها سبب تثبیت موقعیت ایران در دنیا شد

برگزاری اجلاس غیر متعهدها سبب تثبیت موقعیت ایران در دنیا شد

ساوه- خبرگزاری مهر: نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری اجلاس سران غیر متعهدها برکات زیادی برای انقلاب اسلامی دارد و باعث تثبیت موقعیت ایران اسلامی در دنیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا میرگلوبیات در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با حضور سران کشورها، اهمیت و توجه دیگر کشورهای جهان به ایران را افزایش خواهد یافت.

وی با شاره به خدمات شهیدان رجایی و باهنر به انقلاب ایران اظهارداشت: شهیدان رجایی و باهنر مردان بزرگی  هستند که باعث منشاء خیر و برکت فراوانی در انقلاب اسلامی شدند و با برخورداری از ویژگی ها و صفات ارزشمندی به عنوان یک الگو برای ملت ایران هستند.

میرگلوبیات، تصریح کرد: نظام اسلامی با تقدیم خون شهدایی همچون رجایی و باهنر همچنان با اقتدار و عزت در تحقق اهداف خود پیش می رود و برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها نیز به عنوان موفقیت دیگری برای انقلاب اسلامی است.
 
نماینده مردم ساوه و زرندیه  با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: مسئولان باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردمی که همواره مدافع آرمان های نظام بوده و همیشه در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضوری چشمگیر دارند برنامه ریزی و تلاش کنند.
 
میر گلو بیات خاطرنشان کرد: مسئولان باید برای مرتفع شدن مشکلات اقتصادی مردم ساوه برنامه ریزی کنند.
کد مطلب 1683737

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها