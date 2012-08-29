برگزاری اجلاس غیر متعهدها سبب تثبیت موقعیت ایران در دنیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهلا میرگلوبیات در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: با حضور سران کشورها، اهمیت و توجه دیگر کشورهای جهان به ایران را افزایش خواهد یافت.

وی با شاره به خدمات شهیدان رجایی و باهنر به انقلاب ایران اظهارداشت: شهیدان رجایی و باهنر مردان بزرگی هستند که باعث منشاء خیر و برکت فراوانی در انقلاب اسلامی شدند و با برخورداری از ویژگی ها و صفات ارزشمندی به عنوان یک الگو برای ملت ایران هستند.

میرگلوبیات، تصریح کرد: نظام اسلامی با تقدیم خون شهدایی همچون رجایی و باهنر همچنان با اقتدار و عزت در تحقق اهداف خود پیش می رود و برگزاری اجلاس سران غیرمتعهدها نیز به عنوان موفقیت دیگری برای انقلاب اسلامی است.

نماینده مردم ساوه و زرندیه با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: مسئولان باید در راستای حل مشکلات معیشتی مردمی که همواره مدافع آرمان های نظام بوده و همیشه در عرصه های سیاسی و اجتماعی حضوری چشمگیر دارند برنامه ریزی و تلاش کنند.

میر گلو بیات خاطرنشان کرد: مسئولان باید برای مرتفع شدن مشکلات اقتصادی مردم ساوه برنامه ریزی کنند.