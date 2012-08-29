کرج استعداد و ظرفیت کلانشهری با نام "پایتخت دوم کشور" را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فرهادی در آیین افتتاح بیست و چهارمین بازرا روز کرج در محدوده منطقه 2 کرج، گفت: از دستاوردهای مهم این دولت در سطح کلان رشد علم و فناوری در کشور است.

وی با اشاره به نفوذ تاثیر گذار دولت خدمتگزار در همه عرصه های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، خدماتی و صنعتی، عنوان کرد: این مهم به همت تلاش دولتمردان متعهد و دلسوز محقق شده است.

این مسئول با مثبت ارزیابی کردن اقدامات خدماتی و عمرانی در سطح استان البرز و کلانشهر کرج، گفت: مقایسه اقدامات صورت گرفته در کلانشهر کرج با سایر کلانشهرهای کشور حاکی از آن است که این کلانشهر در زمینه توسعه، عمران و آبادانی شهر گام های موثری برداشته است.

قدردانی استاندار از اقدامات چشمگیر مدیریت شهری کرج



فرهادی ضمن قدردانی از تلاش مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری، اظهارداشت: تحول مثبت کرج مرهون تلاش، سیاست ها و برنامه ریزی های مدیریت فعلی شهرداری کرج است.

استاندار البرز گفت: کرج استعداد و ظرفیت کلانشهری با عنوان " پایتخت دوم کشور " را دارد.

فرهادی اظهارامیدواری کرد: شهرداری با اجرای طرح های در دست اقدام کرج را با این عنوان در کشور معرفی کند.



برگزاری بزرگترین سیرک ایرانی حیوانات در پارک تندرستی فردیس

شهردارمنطقه 3 کرج از اجرای نمایش تفریحی و جذاب توسط سیرک پرشین بزرگترین سیرک ایرانی با بهره گیری حیوانات در پارک تندرستی این منطقه خبر داد.

محمدرضا صیفی افزود: برنامه‌های نمایشی سیرک با حیوانات با مدیریت هنرمند ایرانی خلیل عقاب و با حضور استاد سینما وتئاتر مهدی تارخ در پارک تندرستی فردیس اجرا می شود.

وی افزود: این برنامه در دو سانس، سانس اول از ساعت 19 تا 21، سانس دوم 22 تا 24 ، برگزار می شود که علاقه مندان برای حضور می توانند با شماره های 09195086074 و 09126338030 تماس بگیرند.



این مسئول تاکید کرد: هزینه بلیط این سیرک به میزانی لحاظ شده است تا خانواده ها توان تهیه و پرداخت هزینه آن را داشته باشند.

سید علی آقازاده مدیر نمونه شهری کرج شد

طی مراسمی از سوی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، از سید علی آقازاده شهردار کرج به عنوان مدیر نمونه شهری تجلیل و قدردانی شد.

در مراسمی از سوی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، مراسم تجلیل از مدیران و مسئولان نمونه و برتر استان البرز تجلیل شد.



در این مراسم که مسئولان سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز، سرهنگ باهک فرمانده سپاه ناحیه کرج، قائم مقام وزیر اطلاعات و دیگر مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند، از سید علی آقازاده شهردار کلانشهر کرج به عنوان مدیر نمونه شهری تجلیل و قدردانی شد.



همچنین در این مراسم از عباس زارع مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج و حسن مدیر روستا سرپرست منطقه یک شهرداری کرج نیز به عنوان مدیران نمونه شهری تجلیل و قدردانی شد.



مدیر حراست شورای اسلامی شهر کرج معارفه شد

طی مراسمی با حضور مسئولین و مدیران مجموعه مدیریت شهری، حمید موحدی راد به عنوان مدیر حراست شورای اسلامی شهر کرج منصوب شد.

مراسم معارفه، حمید موحدی راد، مدیر حراست شورای اسلامی شهر کرج با حضور محمود دادگو، رییس شورای اسلامی شهر کرج، حسینی مدیر اداری مالی شورا و صفری مدیر حراست شهرداری کرج و دیگر مسئولین ذیربط برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج در این آیین ضمن قدردانی از تلاش های مدیر سابق حراست شورای اسلامی شهر کرج، افزود: پیش از این نیز حسن مطلبی در این سمت مشغول به فعالیت بوده است.

محمود دادگو با مثبت ارزیابی کردن عملکرد علی سلیمی به عنوان جانشین مدیر سابق حراست افزود: تلاشهای تمامی مسئولین به ویژه سلیمی، جانشین مدیر سابق حراست جای قدردانی دارد.

سرویس دهی به مدارس کرج با ساماندهی 12 هزار دستگاه تاکسی

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج خبرداد: این سازمان با استعداد بکارگیری 12 هزار دستگاه تاکسی آماده سرویس دهی به مدارس کرج است.



کریم افشار افزود: همزمان بازگشایی مدارس، سازمان تاکسیرانی کرج ضمن تامین تاکسی های مورد نیاز سرویس مدارس نواحی چهارگانه آموزش و پرورش کرج، آماده ارائه سرویس دهی به سایر شهروندان و مسافران درون شهری است.

وی با اشاره به افزایش میزان تقاضای سفرهای درون شهری از آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد: برنامه ریزی ها و سیاست های سازمان تاکسیرانی کرج در فصل مدارس با توجه به این افزایش بگونه ای است که هیچ خللی در انجام سفرهای درون شهری به وجود نیاید.

این مسئول بیان کرد: سرویس دهی به مدارس، دانش آموزان و شهروندان از ابتدای مهرماه بطور ویژه در دستور کار این سازمان قرار می گیرد.



نصب فنس توری در حاشیه اتوبان کرج- تهران انجام شد

معاون خدمات شهری منطقه 4 شهرداری کرج از بازسازی و ترمیم فنس های حاشیه اتوبان کرج – تهران که به شیوه های مختلف تخریب شده بود خبر داد.



سید رسول حسینی با بیان این خبر اظهار داشت: پیرو بازدیدهای میدانی از حاشیه اتوبان کرج – تهران و جلوگیری از خطرات احتمالی برای رهگذران، نوجوانان و جوانان که معمولا عصرها در حاشیه اتوبان به ورزش می پرداختند در اولویت کاری قرار گرفته و انجام شد.

این مسئول با اعلام نصب 80 عدد فنس توری افزود: از ابتدای ورودی مهرویلا تا انتهای مسیر تعداد 80 عدد فنس توری نصب شده و قسمت هایی از فنس ها را که در طول این مسیر نیاز به مرمت و بازسازی داشت نیز ساماندهی شد.

افتتاح و بازسازی 36 مدرسه در کرج

همزمان با آغاز فصل پاییز و بازگشایی مدارس، 36 مدرسه در مناطق 12 گانه کرج افتتاح و بازسازی می شود.



معاون خدمات شهر شهرداری کرج در دومین جلسه ستاد استقبال از مهر ماه که ظهر امروز و با حضور روسای نواحی چهارگانه آموزش و پرورش، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی، رئیس پلیس راهور کرج و

معاون حمل و نقل و ترافیک برگزار شد، از افتتاح و بازسازی 36 مدرسه در سطح مناطق 12 گانه کرج خبر داد و افزود: در هر منطقه یک مدرسه افتتاح و دو مدرسه بازسازی می شود.