فعالیت 145 هزار نفر در واحدهای صنعتی استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منصوری صبح چهارشنبه همزمان باهفته دولت در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: قبل از آغاز به کار دولت نهم و دهم یک هزار و 200 واحد صنعتی در استان مشغول به کار بوده که در دولت نهم و دهم 600 واحد صنعتی به آن اضافه شد.

وی با اشاره به اینکه حدود یک هزار و 800 واحد صنعتی در استان فعال هستند، افزود: 145 هزار نفر در صنعت استان سمنان فعالیت دارند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه یکی از کارهای بزرگ در دولت نهم و دهم کوچک سازی دولت بوده است، افزود: طبق اصل 144 دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن باهم ادغام شدند.

منصوری تصریح کرد: با کوچک شدن سازمان صنعت، معدن و تجارت دو مقوله بازاریابی و صادرات به سرعت شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در زمان دولت نهم و دهم 109 معدن در استان سمنان فعال شدند، اظهار داشت: چهار هزار نفر در این معادن اشتغال دارند.

منصوری با بیان اینکه در استان سمنان طی سال گذشته، 114 میلیون دلار هدفگذاری شده که 136 میلیون دلار تحقق یافته است، اظهار داشت: برای سالجاری، 130 میلیون دلار هدفگذاری شده که 44 درصد تحقق یافته است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت به نامگذاری سال تولید ملی اشاره کرد و گفت: براساس نامگذاری امسال به نام سال تولید ملی همه باید برای بهره وری و کیفیت تلاش کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید تا زمانی که کالای ایرانی وجود دارد بدنبال کالای خارجی نروند، اظهار داشت: برای حمایت از تولید داخلی اکثر کالاهایی که مصرف میکنند ایرانی باشند در اینصورت طبق فرمایشات رهبری بیکاری نخواهیم داشت.

منصوری در پایان تصریح کرد: ممنوعیت خام فروشی مد نظر استخراج کنندگان باشد و فرآوری انجام شود.