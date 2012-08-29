ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از میدان امیرکبیر کرج تا تونل کندوان

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه راهور ناجا آمده است: با توجه به پیش بینی افزایش حجم ترافیک در محور کرج - چالوس و به منظور تخلیه بار ترافیکی در این محور، تردد وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 22 روز جمعه دهم شهریور ماه جاری از میدان امیرکبیر کرج تا تونل کندوان ممنوع بوده و تردد وسایل نقلیه از تونل کندوان تا میدان امیرکبیر به صورت یکطرفه خواهد بود.