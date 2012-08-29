  1. جامعه
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۹

با صدور اطلاعیه ای اعلام شد؛

ممنوعیت تردد وسایل نقلیه از میدان امیرکبیر کرج تا تونل کندوان

پلیس راه راهو ناجا با صدور اطلاعیه ای از یک طرفه شدن تردد وسایل نقلیه از تونل کندوان تا میدان امیرکبیر کرج در روز جمعه دهم شهریور ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راه راهور ناجا آمده است: با توجه به پیش بینی افزایش حجم ترافیک در محور کرج - چالوس و به منظور تخلیه بار ترافیکی در این محور، تردد وسایل نقلیه از ساعت 16 الی 22 روز جمعه دهم شهریور ماه جاری از میدان امیرکبیر کرج تا تونل کندوان ممنوع بوده و تردد وسایل نقلیه از تونل کندوان تا میدان امیرکبیر به صورت یکطرفه خواهد بود.

