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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۴

همزمان با هفته دولت/

19 طرح اجرایی در جوانرود به بهره‌برداری رسید

19 طرح اجرایی در جوانرود به بهره‌برداری رسید

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: فرماندارجوانرود در رابطه با پرو‍‍‍‍‍‍ژه های در دست اجراء و انجام شده در این شهرستان گفت: در هفته دولت سال جاری 19 طرح اجرایی در شهرستان جوانرود افتتاح و مورد بهره‌برداری قرارگرفته است.

عظیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعتبار مورد نیاز برای آماده سازی طرح‌های ذکر شده مبلغی بالغ بر15 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: از دیگر برنامه های اجرا شده در این شهرستان می توان به کلنگ زنی 56 طرح عمرانی با اعتباری بالغ پنج و نیم میلیارد تومان است

 احداث جاده های روستایی، احداث زمین های ورزشی، اجرای طرح های مختلف روستایی، انجام خدمات شهری اعم از  ساخت پارک ها، کلنگ زنی مخزن شهرک صنعتی، تصفیه خانه آب وفاضلاب با اعتبار3/7میلیارد تومان، جابه جایی پمپاژ سفید برگ با اعتبار5/1میلیارد تومان، تبدیل زمین های دیمی به آبی و کلنگ زنی مدرسه کوثر با اعتباربالغ بر950 میلیون تومان از دیگر اقدامات صورت گرفته در شهرستان جوانرود است.

کد مطلب 1683741

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