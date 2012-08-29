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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۳:۰۹

شاهینی تأکید کرد:

ضرورت افزایش کادر اداری دانشگاه پیام نور شاهرود با توجه به افزایش رشته های تحصیلی

ضرورت افزایش کادر اداری دانشگاه پیام نور شاهرود با توجه به افزایش رشته های تحصیلی

شاهرود-خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: علی رغم رشد و توسعه و افزایش در رشته های تحصیلی، تعداد دانشجویان، بالا رفتن اعتبارات مالی و افزایش چشمگیر فعالیت های عمرانی، کادر اداری این دانشگاه هنوز افزایش نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی شاهینی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه دانشگاه پیام نور شاهرود که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، گفت: کارمندان همه همّت و تلاششان گشودن گره از کار انسانها، رفع مشکلات و ایجاد آرامش در جامعه است.

وی ادامه داد: این قشراز جامعه به ویژه کارمندانی که در محافل علمی و دانشگاهی مشغول انجام وظیفه و خدمت هستند در هر زمانی شایسته تقدیر و تجلیل هستند.

شاهینی افزود: کارمندان دانشگاه پیام نور شاهرود با الهام از تخصص و تعهد و کاربرد مهارت های لازم و با هدف اعتلا و ارتقاء فعالیت های ثمر بخش علمی و عملی در جهت سعادت و پیشرفت دانشجویان کوشا هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور شاهرود گفت: علی رغم رشد و توسعه و افزایش در رشته های تحصیلی، تعداد دانشجویان، بالا رفتن اعتبارات مالی و افزایش چشمگیر فعالیت های عمرانی، کادر اداری این دانشگاه افزایش نیافته و کارکنان خدوم این مرکز علمی با تلاش و زحمت مضاعف امور این دانشگاه را به نحو احسن پیگیری و اجرا می کنند.

در پایان این مراسم از کارمندان نمونه با تقدیم لوح واهدای هدایایی تجلیل شد.

کد مطلب 1683743

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