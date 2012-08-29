مواضع مصر در قبال سوریه متناقض است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "اسامه الدلیل" رئیس بخش بین الملل در روزنامه الاهرام مصر گفت: دیدار محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از چین افق جدیدی از همکاری های اقتصادی و سیاسی میان دو کشور را رقم می زند.

وی با اشاره به تلاش برای افزایش سرمایه گذاری های چین در مصر از 800 میلیون دلار به سه میلیارد دلار ،افزود: تقویت روابط اقتصادی و بازرگانی و نبود کارشناسان نظامی در هیئت همراه رئیس جمهوری مصر نشان دهنده تحول ویژه ای در سیاست خارجی قاهره است.

الدلیل در ادامه به مواضع متنافض مصر جدید در قبال رویدادهای منطقه ای پرداخته و آورده است: موضع مرسی در قبال موضوعات خارجی تا حد زیادی پیچیده است زیرا از یکسو از راهکاری با حضور ایران، عربستان و ترکیه درباره سوریه دم می زند و از سوی دیگر از ضرورت برکناری بشار اسد بدون اینکه فرصتی به گفتگوها با وی بدهد سخن می گوید و این با طرح مصر که مستلزم رایزنی های بین المللی است در تناقض است.

وی افزود: مصر در روابطش با آمریکا مشکل دارد زیرا محمد مرسی در برابر مردم مصر در میدان التحریر اعلام کرده بود که تحت سیطره هیچ قدرتی در جهان نخواهد بود اما تا این لحظه تابع آمریکا و گرایش های کشورهای غربی بوده است.

از سوی دیگر محمد مرسی در سخنانی در جمع بازرگان چینی و مصری در پکن ضمن ابراز خوش بینی عمیق درباره روابط آینده مصر با چین افزود: من افق روشنی می بینم و اگر مصلحت ملتهای چین و مصر ایجاب کند دوباره به چین خواهم آمد.

رئیس جمهوری مصر ضمن درخواست از رهبران چین برای سفر به مصر بر ضرورت رفع همه موانع موجود در مسیر ارتقای همکاری های اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد.