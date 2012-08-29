سرانه ورزشی گناباد به 64 سانتی متر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار گناباد گفت: با تلاش و مساعدتهای صورت گرفته دولتهای نهم و دهم، سرانه ورزشی شهرستان گناباد به 64 سانتی متر رسیده است.

محمد صفایی در مراسم افتتاح سالن چند منظوره دبیرستان نمونه ملامظفر گناباد که با حضور مسئولین وروسای ادارات شهرستان برگزار شد اظهار داشت: سرانه ورزشی شهرستان گناباد در ابتدای دولت نهم 2 سانتی متر بوده که با تلاش و مساعدتهای صورت گرفته به 64 سانتی متر رسیده است.

وی افزود: در شهرستان گناباد با برنامه ریزیها ی انجام شده و طرحهای در حال اجرا، درصورت تامین اعتبار سرانه ورزشی به 75 سانتی متر خواهد رسید که تا استاندارد 100 سانتی متر فاصله زیادی نداریم.

صفایی گفت: باید سعی کنیم از فضاهای ورزشی به نحوی شایسته استفاده کنیم و زمینه حضور همه علاقمندان را تا حد امکان فراهم سازیم.

افتتاح مرکز آموزش استثنایی بهشتیان در گناباد

مدیر آموزش و پرورش گناباد گفت: همزمان با هفته دولت، مرکز آموزش استثنایی بهشتیان با اعتبار 250 میلیون تومان با حضور مسئولین شهرستان افتتاح شد.

احمد خاکستانی اظهار داشت: مرکز آموزش استثنایی بهشتیان از سال 1386 درزمینی به ابعاد 1400 متر مربع آغاز شده است.

وی ادامه داد: این پروژه دارای 365 مترمربع ساختمان، 75 متر مربع موتور خانه و سرویس بهداشتی و1500 متر مربع محوطه سازی، جدول کشی وزیر سازی است.

وی ضمن قدردانی از تلاش مسئولین استانی و شهرستان گفت: با توجه به پوشش تحصیلی دانش آموزان استثنایی که ازدوره ابتدایی فراتر رفته و به راهنمایی و متوسطه تسری پیدا کرده است نیاز به فضای آموزشی بوده که این امر با تلاش وهمت والای مسئولین محترم میسرگردیده و امروز ماشاهد افتتاح این مکان آموزشی هستیم.

احداث مدرسه 12 کلاسه در روستای بیلند گناباد در هفته دولت

مدیر آموزش و پرورش گناباد از آغاز عملیات کلنگ زنی مدرسه 12 کلاسه در روستای بیلند گناباد در هفته دولت خبر داد

احمد خاکستانی اظهارکرد: تفاهمنامه ساخت مدرسه 12 کلاسه روستای بیلند در تاریخ 10 تیرماه فی مابین خیرین محترم شورا و دهیاری روستا با آموزش و پرورش منعقد شده است.

وی افزود: طبق این تفاهمنامه احداث ساختمان 12 کلاسه در مقطع ابتدایی با زیر بنای کل 1040 مترمربع شامل زمینی به مساحت 1500 مترمربع واقع در روستای بیلند شهرستان گناباد مدرسه شهید اشرفی اصفهانی انجام می شود.

خاکستانی گفت: 50 درصد هزینه احداث این مدرسه در تعهد خیرین و مابقی از محل اعتبارات عمرانی تامین و پرداخت خواهد شد.