فاز اول دومین سلامت کده تخصصی طب سنتی کشور در اردکان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر فاز اول دومین سلامتکده تخصصی طب سنتی (کلینیک ویژه تخصصی طب سنتی) کشور در استان یزد ساعتی پیش با حضور دکتر محمدرضا شمس اردکانی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

دکتر مجید امتیازی ریاست دانشکده طب سنتی اردکان ضمن اشاره به افتتاح فاز اول این سلامتکده تصریح کرد: فاز اول سلامتکده تخصصی طب سنتی یزد هم اکنون آماده ارائه خدمات درمانی تخصصی با روش طب سنتی به شهروندان است.

به گفته دکتر امتیازی، استان یزد دومین استان در کشور است که اقدام به راه اندازی سلامتکده تخصصی طب سنتی کرده است.



به گزارش مهر؛ سلامتکده تخصصی طب سنتی یزد اولین مرکز در کشور است که ریاست آن نیز به عهده متخصص طب سنتی است.