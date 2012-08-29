به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع شهر سرمست گواور با حضور مدیر کل اوقاف و جمعی از مسئولین طی مراسمی در هفته دولت به بهره برداری رسید.

حسینی مقدم در این مراسم با اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران گفت: همانگونه که امام فرمود مساجد سنگر است وسنگرها را حفظ کنید.

وی افزود: سنگر محل حفاظت از جان و مال و هستی و فکر و فرهنگ و هر آنچه که انسان دارد محسوب می شود. و در سنگر است که انسان میتواند هم از خود دفاع کند و هم به سمت دشمن حمله ور شود لذا نگاه اسلام به مسجد همین نگاه سنگر است و در معارف اسلامی توجه زیادی به این مهم آمده است .

وی خاطر نشان کرد: جوانان این شهر باید با انجام فعالیتها مستمر در این مسجد قلب دشمن را نشانه بگیرند و بمب هسته ای شوند و د ر سراسر عالم با ظهور صاحب اصلی حکومت اسلام تشکیل شود.