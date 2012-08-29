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۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۱۷

مدیر کل اوقاف کرمانشاه:

یکی از زیباترین افتتاحیه‌ها افتتاحیه مسجد است

یکی از زیباترین افتتاحیه‌ها افتتاحیه مسجد است

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: این افتتاح یکی از زیباترین افتتاحیه ها در هفته دولت است و در واقع یکی از زیباترین افتتاحیه‌ها، افتتاحیه مسجد است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسجد جامع شهر سرمست گواور با حضور مدیر کل اوقاف و جمعی از مسئولین  طی مراسمی  در هفته دولت به بهره برداری رسید.

حسینی مقدم در این مراسم  با اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران گفت: همانگونه که امام  فرمود  مساجد سنگر  است  وسنگرها  را حفظ کنید.

وی افزود: سنگر محل حفاظت از جان و مال و هستی و فکر و فرهنگ و هر آنچه  که انسان دارد محسوب می شود. و در سنگر است که انسان میتواند هم از خود دفاع  کند و هم به سمت دشمن حمله ور شود لذا نگاه اسلام به مسجد همین نگاه سنگر است و در معارف اسلامی  توجه  زیادی به این مهم آمده است .

وی خاطر نشان کرد: جوانان  این شهر باید با انجام فعالیتها  مستمر در این مسجد قلب  دشمن را نشانه بگیرند و بمب هسته ای شوند و د ر  سراسر  عالم  با ظهور  صاحب اصلی حکومت اسلام تشکیل شود.

کد مطلب 1683748

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