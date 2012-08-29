طالبان 9 سرباز پاکستانی را کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست لحظاتی قبل به نقل از آسوشیتد پرس نوشت: در حمله طالبان به یک ایست و بازرسی 9 سرباز پاکستانی کشته شدند.

هنوز هیچ گزارشی درباره جزئیات حمله طالبان و مکان دقیق این حمله منتشر نشده است.

حمله طالبان درحالیست که همزمان با انتشار شایعات درباره آغاز حملات علیه شبه نظامیان، مقامات پاکستانی از فرار هزاران نفر در وزیرستان شمالی به دلیل نگرانی از افزایش درگیریها خبر دادند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، مقامات پاکستانی گزارش دادند که هزاران نفر در وزیرستان شمالی به دلیل نگرانی از افزایش درگیریها و حملات نظامی علیه شبه نظامیان فرار کردند.

آوارگی مردم پاکستان درحالیست که مقامات این کشور بارها تاکید کرده اند پاکستان در پی حمله فوری علیه شبه نظامیان در مناطق قبیله نشین نیست.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، وزیرستان شمالی یکی از هفت منطقه قبیله نشین در پاکستان مقر طالبان افغانستان و القاعده است.

"احسان الله احسان" سخنگوی تحریک طالبان پاکستان در نامه ای که به خبرگزاری ها ارسال شد، گفت: عملیات نظامی در 26 آگوست آغاز و به مدت یک ماه ادامه دارد.