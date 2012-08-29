برگزاری مسابقه تیراندازی اهداف پروازی به مناسبت هفته دولت در اسلام آباد غرب

شورش فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تیر اندازی اهداف پروازی به مناسبت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، پنجم شهریور ماه در شهرستان اسلام آباد غرب با حضور مسئولین و علاقه مندان به این رشته برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقه مهرداد شهبازی و صادق کریمی توانستند رتبه های اول و دوم را کسب کنند. همچنین شش نفر به طور مشترک به مقام سوم رسیدند.

وی تصریح کرد: در پایان این مسابقه از نفرات برتر با اهدای جوایزی از طرف فرمانداری و اداره ورزش و جوانان اسلام آباد غرب، تجلیل به عمل آمد.

فرامزی گفت: این مسابقه با هدف آشنایی بیش ترعلاقه مندان با این رشته ورزشی برگزار شده است زیرا در فرهنگ ما به یادگیری این رشته توصیه های فراوانی شده است.