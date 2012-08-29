  1. استانها
  2. کرمانشاه
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

فرامرزی به مهر خبر داد:

برگزاری مسابقه تیراندازی اهداف پروازی به مناسبت هفته دولت در اسلام آباد غرب

برگزاری مسابقه تیراندازی اهداف پروازی به مناسبت هفته دولت در اسلام آباد غرب

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: مسئول روابط عمومی هیئت تیراندازی استان گفت: یک دوره مسابقه تیر اندازی اهداف پروازی به مناسبت هفته دولت در شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد.

شورش فرامرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات تیر اندازی اهداف پروازی به مناسبت سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت، پنجم شهریور ماه در شهرستان اسلام آباد غرب با حضور مسئولین و علاقه مندان به این رشته برگزار شد.

وی افزود: در این مسابقه مهرداد شهبازی و صادق کریمی توانستند رتبه های اول و دوم را کسب کنند. همچنین شش نفر به طور مشترک به مقام سوم رسیدند.           

وی تصریح کرد: در پایان این مسابقه از  نفرات برتر با اهدای جوایزی از طرف فرمانداری  و اداره ورزش و جوانان اسلام آباد غرب، تجلیل به عمل آمد.

فرامزی گفت: این مسابقه با هدف آشنایی بیش ترعلاقه مندان با این رشته ورزشی برگزار شده است زیرا در فرهنگ ما به یادگیری این رشته توصیه های فراوانی شده است.

کد مطلب 1683751

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها