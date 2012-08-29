به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در حاشیه برگزاری دومین روز نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد که در مرکز همایش های بین‌المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، اظهار داشت: این موضوع که سند نهایی تایید شده در نشست کارشناسان ارشد زودتر از معمول تصویب شد نشان می‌دهد همکاری در این نشست بسیار با نشست‌های قبلی متفاوت است و ما این را به فال نیک می‌گیریم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه ایران در 3 سال آینده در ریاست جنبش عدم تعهد با موفقیت امور را پیش ببرد، گفت: اطمینان می دهیم در این مدت خدمتگزار 120 کشور باشیم و هماهنگی بین این کشورها را افزایش دهیم.

سلطانیه ادامه داد: از این به بعد در وین، نیویورک و ژنو سفیران جمهوری اسلامی ایران ریاست این جنبش را بر عهده دارند و باید 120 کشور را اداره کنند، ما اطمینان می دهیم به عنوان خدمتگزار وحدت کشورها را افزایش دهیم زیرا هرچه وحدت کشورها بیشتر باشد می‌توانند با قدرت بیشتری اهداف خود را پیش ببرند و همچنین اصولی را که در این نشست به تصویب می‌رسند اجرایی کنند.

وی در خصوص بازتاب اجلاس تهران نیز گفت: بی شک این نشست از نظر تفاهمات و موفقیت‌هایی که داشته بی سابقه بوده و تاثیر بسزایی خواهد داشت هرچند که این اجلاس قبل از آغاز نیز پیام خود را به دنیا رساند تا آ‌نها که می‌خواهند شیطنت کند متوجه باشند که اقداماتشان بی‌اثر خواهد بود.

نماینده ایران در سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: 120 کشور عضو جنبش همواره از فعالیت‌های هسته‌ای ایران حمایت کردند و از این پس نیز با توجه به ریاست جمهوری اسلامی ایران بر این جنبش وضعیت به مراتب از گذشته بهتر خواهد بود.