ضریب امنیتی کرمان 47 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بهنام سعیدی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد دستگاههای امنیتی شهرستان کرمان در سال 90 این نتیجه را حاصل همدلی، وحدت و همکاری همه اعضای شورای تامین شهرستان و استان کرمان دانست و افزود: در سال گذشته شاهد کاهش 47 در صدی جرم در بحث وقایع مهمه بودیم.

وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که 47 درصد نسبت به سال 89 افزایش ضریب امنیتی را در شهرستان کرمان داشته ایم.

سعیدی یکی از اقدامات صورت پذیرفته در زمینه افزایش ضریب امنیتی شهرستان کرمان را راه اندازی چهار کلانتری جدید برشمرد و گفت: راه اندازی این کلانتریها تاثیر بسیار زیادی در تامین امنیت برخی مناطق داشت.

رئیس شورای تامین شهرستان کرمان افزود: در سال 90 شناسایی مناطق آلوده و جرم خیز شهرستان در دستور کار قرار گرفت که در نهایت پس از شناسایی این مکانها، طرحهای پاکسازی متعددی اجرا شد و دستاورد آن کاهش چشمگیر جرایم در مناطق مذکور بود.

وی ادامه داد: در بحث جمع آوری تجهیزات ماهواره ای چهار هزار و 458 قطعه کشف و ضبط شد.

فرماندار کرمان بیان داشت: طرح های مختلفی در خصوص ارتقاء سطح امنیت شهرستان کرمان صورت پذیرفته که اجرای آنها تنها با همکاری و وحدت کلیه دستگاههای دخیل از جمله نیروی انتظامی، ارتش، سربازان گمنام امام زمان( عج )، بسیج، سپاه، یگان تکاوری، دستگاه قضایی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایر اعضای شورای تامین امکان پذیر بود.



