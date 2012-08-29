مدعیان قهرمانی در فوتبال زیر 12 سال قم مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه ریزی کمیته جوانان و استعدادهای هیئت فوتبال استان قم امسال با استقبال بهتر مدارس فعال فوتبال در قم، 12 تیم در مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 12 سال قم با یکدیگر به رقابت می پردازند.



این در حالی است که امسال نیز همانند دو سال گذشته، مسابقات قهرمانی مدارس فوتبال استان قم با شرکت تیم‌های رده سنی زیر 10، 11، 12، 13 و 14 سال در سطحی مطلوب و مورد نظر در حال برگزاری است و فوتبالیست های زبده ای توسط مربیان سازنده فوتبال قم شناسایی شده اند که یکی از آنها به نام حمیدرضا نانکلی هم اکنون به تیم ملی زیر 12 سال کشورمان دعوت شده است.



حذف صبا شگفتی بازی های مرحله مقدماتی



امسال نیز رقابت های فوتبال رده های سنی پایه فوتبال قم از رقابت فوتبالیست‌های زیر 10 سال آغاز شد و در رده های سنی زیر 11 و 12 سال نیز ادامه می یابد اما مسابقات دو رده سنی دیگر یعنی زیر 13 و 14 سال به صورت لیگ به انجام خواهد رسید.



کمیته جوانان و استعدادهای هیئت فوتبال استان قم با حضور 12 تیم در رقابت های رده سنی زیر 12 سال قهرمانی مدارس فوتبال استان قم، برگزاری این رقابت ها را برنامه ریزی کرد و بر اساس این برنامه، تیم های شرکت کننده در این مسابقات در مرحله مقدماتی در دو گروه مقدماتی با یکدیگر مسابقه دادند.



تیم های فوتبال رده سنی زیر 12 سال افشید، آسیا (الف)، آسیا (ب)، هنگ، ولایت، ستارگان، خورشید، صبای قم، پارسا، فینال، فولاد و سینا تیم های شرکت کننده در این دوره از مسابقات محسوب می شوند که برای کسب عنوان قهرمانی در مرحله گروهی به صورت دوره ای رقابت کردند.



برگزاری بازی‌ها در زمین چمن مصنوعی



با توجه به قرعه کشی انجام شده در حضور سرپرستان تیم های شرکت کننده در این مسابقات، تیم های فوتبال زیر12 سال آسیا (الف)، افشید، خورشید، هنگ، پارسا و فولاد در گروه نخست برای کسب جواز صعود به مرحله نیمه نهایی به رقابت پرداختند که در نهایت تیم های مدرسه فوتبال آسیا (الف) و افشید قم به این مرحله صعود کردند.



همچنین تیم های فوتبال ستارگان، صبای قم، فینال، سینا، آسیا (ب) و ولایت در دیگر گروه برای کسب دو سهمیه صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 12 مدارس فوتبال استان قم در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم رقابت کردند که در نهایت آسیا (ب) و سینا راهی نیمه نهایی شدند.



برنامه بازی های امروز مرحله نیمه نهایی:

بازی اول: آسیا (الف) - سینا

بازی دوم: آسیا (ب) - افشید



برنامه بازی های نهایی در روز جمعه 10 شهریور:

دیدار رده بندی: بازنده های مرحله نیمه نهایی از ساعت 9

دیدار فینال: برنده های مرحله نیمه نهایی از ساعت 10

