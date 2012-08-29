۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

درشیراز/

همایش خودروهای کلاسیک به منظور حمایت اززلزله زدگان برگزار می شود

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته خودروهای کلاسیک فارس گفت: در راستای حمایت و ابراز همدردی با زلزله زدگان آذربایجان شرقی همایش خودروهای کلاسیک روز جمعه 10 شهریور از ساعت 17 الی 21 در باغ جنت شیراز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دانشور اظهار داشت: برای تسهیل در جمع آوری کمک های مردمی، صندوقهای هلال احمر و اتاق بازرگانی و خودپرداز سیار بانک ملت در محل برگزاری همایش خودروهای کلاسیک مستقر هستند.

وی تصریح کرد: امیدوارم شهروندان همیشه در صحنه شیرازی در این برنامه گلریزان شرکت کرده و با کمکهای نقدی وغیر نقدی خود بتواند ابراز همدردی خود را به مردم زلزله زده آذربایجان اعلام کنند.

رئیس کمیته خودروهای کلاسیک فارس یادآورشد: همایش خودروهای کلاسیک با همکاری و حمایت اتاق بازرگانی، شهرداری منطقه 4، هلال احمر و بانک ملت برگزار می شود.

