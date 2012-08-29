همایش خودروهای کلاسیک به منظور حمایت اززلزله زدگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید دانشور اظهار داشت: برای تسهیل در جمع آوری کمک های مردمی، صندوقهای هلال احمر و اتاق بازرگانی و خودپرداز سیار بانک ملت در محل برگزاری همایش خودروهای کلاسیک مستقر هستند.

وی تصریح کرد: امیدوارم شهروندان همیشه در صحنه شیرازی در این برنامه گلریزان شرکت کرده و با کمکهای نقدی وغیر نقدی خود بتواند ابراز همدردی خود را به مردم زلزله زده آذربایجان اعلام کنند.

رئیس کمیته خودروهای کلاسیک فارس یادآورشد: همایش خودروهای کلاسیک با همکاری و حمایت اتاق بازرگانی، شهرداری منطقه 4، هلال احمر و بانک ملت برگزار می شود.