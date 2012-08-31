پروین شمشکی تهیه‌کننده تلویزیون ضمن بیان این مطلب در انتقاد از صاحبان سینمایی دو کاراکتر کلاه قرمزی و پسرخاله در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در طول تمام سال‌هایی که کسی نمی‌دانست کلاه قرمزی کجاست و چگونه متولد شد، من به‌عنوان تهیه‌کننده یک برنامه تلویزیونی با همراهی خانم برومند به‌عنوان کسی که این عروسک را تعمیر و بار دیگر متولد کرد این کاراکتر را به تلویزیون آوردیم.

وی در ادامه افزود: پس از آن بود که آقای طهماسب و بعد آقای جبلی دعوت به همکاری شدند و با من به‌عنوان تهیه‌کننده قرارداد بستند. بعد هم حدود دو سال در کنار این عروسک برنامه‌ای ویژه کودکان را اجرا کردند که مانند تیزر تبلیغاتی از تلویزیون پخش می‌شد. پس از آن بود که کلاه قرمزی توسط طهماسب و جبلی از تلویزیون رفت و به سینما پیوست.

شمشکی که به‌عنوان مادربزرگ کلاه قرمزی نیز خوانده می‌شود در پاسخ به این سئوال که آیا صحبت و یا اعتراضی در این مورد کرده‌است یا خیر؟ هم گفت: در همان سال‌ها مراتب اعتراض خود را به مسئولان وقت تلویزیون اعلام کردم اما در پاسخ اینگونه شنیدم که حقوق مادی این مجموعه در اختیار تلویزیون است و من مانند یک کارمند تنها حقوق گرفته‌ام.

این تهیه‌کننده در پایان افزود: حال اگر از بحث و نظر مسئولان تلویزیون بگذریم، از این گله دارم که چرا صاحبان سینمایی این کاراکتر که در همکاری با من برای اولین‌بار با کلاه قرمزی آشنا شدند؛ حالا که با این عروسک‌های پولساز، این قدر مطرح شده‌اند یادی از من نمی‌کنند.