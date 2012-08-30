حجت الاسلام محمد محمدی مجد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقش و جایگاه مساجد در جامعه اسلامی گفت: مسجد همان گونه که از نامش پیداست یعنی محل سجده و محل عبادت و از همان روز اول که اسلام شکل گرفت مسلمانان به دستور خداوند موظف شدند مکانی را برای اقامه نماز به منظور انجام عبادات و بندگی خدا مشخص کنند که آن را مسجد نام نهادند.

وی افزود: مسجد هم از لحاظ عبادی و هم از لحاظ سیاسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است زیرا مردم موظف هستند مساجد را همیشه پاکیزه نگه دارند و بجز عبادت و بندگی خدا استفاده دیگری از آن نشود و از همه مهم‌تر نمازها در آن اقامه شود.

وی اظهار داشت: مسجد از لحاظ سیاسی بهترین جایگاه دین بزرگ اسلام برای اطلاع رسانی و تجزیه و تحلیل مسائل سیاسی برای مردم نمازگزار است.

مساجد همواره بزرگترین پایگاه دینی و اجتماعی در دنیا هستند

محمدی مجد گفت: امروز مسجد در دنیا بزرگترین پایگاه اجتماعی و دینی بوده و به تعبیر امام راحل، مسجد به منزله سنگر است به همین علت دشمنان اسلام از مساجد و اجتماع مردم در آن هراس دارند زیرا در حقیقت مردم در انی مکان مقدس از لحاظ روحی و اعتقادی و کسب آگاهی آمادگی پیدا کرده و تقویت می‌شوند.

وی تصریح کرد: در صدر اسلام بزرگترین برنامه‌های سیاسی و نظامی جهان اسلام در مساجد طراحی می‌شد و نقشه تصرفات شرق و غرب در مسجد شکل گرفته و طراحی می‌شد بنابراین مسلمانان باید به این پایگاه الهی و مکان مقدس توجه ویژه داشته باشند و حضور آنها در مساجد برای اقامه نمازها و به ویژه نمازهای جمعه و برای انجام مراسم‌های دینی امری ضروری و در شرایط ویژه و خاص، واجب است.

عوامل جذب مردم به مساجد باید تقویت شوند

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شمال گفت: باید نسبت به عواملی که سبب جذب مردم در مساجد می‌شود بسیار توجه داشت از قبیل معماری مسجد که باید زیبا و پر جاذبه و دلنشین باشد و از لحاظ معماری اسلامی خوب و عالی ساخته شود همچنین از امکانات رفاهی سرمایشی و گرمایشی به گونه‌ای باشد که مردم در آنجا احساس راحتی کنند و از همه مهم‌تر از نظر پاکیزگی و نظافت شرایط خوبی را دارا باشد.

محمدی مجد افزود: از لحاظ برنامه‌ریزی و نرم افزاری، مسجد باید پیش نماز با سواد، مبتکر، نواندیش و پرکار داشته باشد و آموزش‌های قرآنی، دینی، فرهنگی، پررنگ و پر جاذبه باشد زیرا این عوامل باعث جذب مردم و به ویژه جوانان در مساجد می‌شود.

