دکتر محمدرضا شمس اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار امسال مبنی بر"تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" اظهار داشت: یکی از بزرگترین سرمایه‌های معنوی و ظرفیت‌های نهفته ما ایرانیان طب سنتی ایرانی است که خوشبختانه با تدابیر خوب دولت نهم و دهم در این زمینه این سرمایه معنوی به منصه ظهور رسیده است.

وی با اشاره به این که خوشبختانه طب سنتی به صورت فعال در کشور در حال ارائه خدمات به جامعه است بیان داشت: در همین راستا درمانگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی طب سنتی کشور با نام سلامتکده به مردم معرفی می شوند؛ در این سلامتکده‌ها چگونگی حفظ سلامت به مردم آموزش داده می‌شود و در صورتی که فردی سلامتی خود را از دست داده باشد به کمک شیوه‌های درمانی سنتی می‌توان سلامت افراد را به آنها باز گرداند.

مشاور وزیر بهداشت ضمن اشاره به ضرورت و اهمیت احداث و راه‌اندازی این سلامتکده در شهرستان اردکان تصریح کرد: از آنجا که شهرستان اردکان از قدیم الایام پایگاه علما و دانشمندان طب سنتی بوده است با حمایت‌های وزارت بهداشت دانشکده طب سنتی و سلامتکده تخصصی طب سنتی در این شهرستان راه اندازی شد.

وی در خصوص جایگاه طب سنتی در کشور گفت: خوشبختانه طب سنتی در حال حاضر در کشور به رسمیت شناخته شده است؛ از طرف دیگر در شهرستان‌های مختلف کشور دانشکده‌های طب سنتی راه اندازی شده است که با کمک دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان هستیم.

وی در ادامه افزود: در حال حاضر 200 نفر دانشجو در رشته‌های طب سنتی و داروسازی سنتی در کشور در حال تحصیل هستند.

شمس با بیان این که با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی کشور ایران توانستیم تولید داروهای گیاهی مبتنی بر طب سنتی در کشور داشته باشیم از تولید 350 قلم داروی سنتی در کشور خبرداد و اظهارامیدواری کرد: در آینده نزدیک شاهد صادرات داروهای سنتی تولید ملی به سایرکشورهای دنیا باشیم.

مشاور وزیر بهداشت یادآور شد: در حال حاضر تمام داروهای سنتی تولید شده در کشور در داروخانه‌های سلامتکده‌های طب سنتی از جمله سلامتکده تخصصی طب سنتی اردکان موجود و در دسترس مردم است.

به گزارش مهر، ساعاتی پیش فاز اول دومین سلامتکده تخصصی طب سنتی کشور در شهرستان اردکان افتتاح شد.