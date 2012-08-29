ابراز امیدواری نخست وزیر لسوتو نسبت به گسترش روابط اقتصادی کشورش با ایران

به گزارش خبرنگار مهر، "موتوجا متسینگ" معاون نخست وزیر لسوتو امروز چهارشنبه در بدو ورود به تهران برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جنبش غیر متعهد ها در حال توسعه است ، گفت : اعضای این جنبش در جلسات زیادی شرکت کرده اند و امیدواریم در این جلسه که شانزدهمین جلسه جنبش عدم تعهد است، بسیاری از مسائل جهان حل و فصل شود.

وی گفت: با اشتراک نظری که بین اعضای جنبش عدم تعهد وجود دارد امیدواریم این مشکلات برطرف شود.

معاون نخست وزیر لسوتو در ادامه درباره روابط ایران با کشورش افزرد: ما در مسائل سیاسی نقطه نظرات مشترکی را با ایران داریم که مبارزه باتروریسم وتحقق صلح پایدار مهمترین آنهاست.

وی درادامه افزود: البته در مسائل اقتصادی باید بین این دو کشور رایزنی و گفتگوهای بیشتری صورت گیرد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب دست یابیم.