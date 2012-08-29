ششمین سمپوزیوم بین المللی مخابرات آبان ماه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سمپوزیوم IST2012 روزهای 16 تا 18 آبان ماه امسال در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می‌شود و کارگاههای آموزشی آن نیز در روزهای 14 و 15 آبان ماه برگزار خواهد شد.

این همایش با هدف هم اندیشی در حوزه های کامپیوتر و مخابرات و در راستای گسترش و ارتقاء دانش فنی برگزار می شود و طی آن آخرین پیشرفتها و یافته های علمی و پژوهشی، آینده تکنولوژی های مرتبط و همچنین مفاهیم و تئوری های جدید توسط صاحبنظران و صاحبان تکنولوژی ملی و بین المللی در این حوزه ها و در قالب مقالات علمی و کارگاههای آموزشی سخنرانی های کلیدی و میزگردها ارائه خواهد شد.

برای این سمپوزیوم بین المللی در مجموع 570 مقاله دریافت شده که 31 مورد از آن از خارج از کشور ارسال شده و نتایج داوری و تعداد مقالات پذیرفته شده اوایل مهرماه جاری اعلام خواهد شد.

شرکت کنندگانی از کشورهای آمریکا، انگلستان، ایتالیا، کانادا، آلمان، هلند، فنلاند، هند، چین و مالزی در این سمپوزیوم بین المللی حضور خواهند داشت و تاکنون نیز 7 مورد سخنران کلیدی این کنفرانس از کشورهای آمریکا، ژاپن، چین، مالزی و ... قطعی شده اند که در نهایت اسامی و تعداد مشخصات ارائه دهندگان در سایت سمپوزیوم ارائه خواهد شد.

در حال حاضر 37 پیشنهاد برای برگزاری کارگاههای آموزشی این سمپوزیوم از داخل و خارج کشور در دست بررسی موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مذاکره با شرکتهای خارجی مانند اریکسون، هووای، ZTE، ریلاینس و شرکتها و سازمانهای داخلی نظیر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت برای برگزاری کارگاههای آموزشی در حال انجام است.

به گزارش مهر، موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات این سمپوزیوم را با همیاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران (IAEEE ) و بخش ایران IEEE برگزار خواهد کرد.