در پی درخواست های شنوندگان و مخاطبان رادیو معارف از برنامه‌های این رادیو و برای در اختیار داشتن فایل صوتی آن، به همت آرشیو و کتابخانه رادیو برنامه‌هایی که درخواست زیادتری داشته است در قسمت بایگانی صوتی سایت رادیو معارف بارگذاری شده و در اختیار درخواست کنندگان قرار گرفته است.

از سری برنامه‌های "مکارم خوبان" درس‌های اخلاقی آیت الله شجاعی، آیت الله بنایی، آیت الله سید رضی شیرازی، آیت الله ناصری، آیت الله خوشوقت و آیت الله زنجانی؛ همچنین برنامه‌های "میزان"، "شبستان"، "منشور امیر" و "بیراهه" برنامه هایی هستند که روی سایت رادیو معارف قرار گرفته اند.

علاقمندان برای دانلود این برنامه‌ها می‌توانند با ورود به بخش بایگانی صوتی سایت رادیو معارف این برنامه ها را دانلود کنند.



رسانه باید ارتباطش را با حوزه مستحکم کند



عضو خبرگان رهبری گفت: فعالیت‌های قرآنی خوبی در رادیو انجام شده ولی باید به این فعالیت‌ها عمق بخشید.

آیت الله حسن ممدوحی افزود: کارهای اثر گذار خوبی انجام شده است که البته باید عمیق‌تر کار شود همین که فرد بتواند شوق خواندن قرآن پیدا کند حتی به بهانه ترتیل، صوت و تقلید، به نوعی با قرآن محشور است.

وی ادامه داد: رسانه باید ارتباطش با حوزه را مستحکم کند مسائل خیلی عمیق وجود دارد و در هر صورت من این را کافی نمی‌دانم و باید با کارشناسانی که فعالیت‌های اساسی در قرآن انجام می‌دهند ارتباط داشته و به آن عمق ببخشد.

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه باید از سطح موجود کمی فراتر رفت اظهار داشت: ولی همین مقدارش هم خوب است تخطئه نمی‌کنم، منتهی می‌گویم این لازم است اما کافی نیست.

هر اقدامی در جهت ترویج قرآن کریم بشود باز هم کم است





رئیس شورای عالی حوزه‌های علمیه گفت: قرآن مدرک اصلی دین اسلام است و در حقیقت بزرگترین کتاب خدا در بین بشریت قرآن عزیز است از این روی هرگونه ترویج، ترغیب، تشویق و توسعه‌ای قرآنی انجام شود می‌توان گفت کم است.

آیت الله محمد یزدی در خصوص فعالیت‌های معارفی و قرآنی رادیویی در رسانه ملی و ارتقاء آنها اظهار داشت: هر اقدامی در جهت ترویج قرآن کریم بشود باز هم کم است به این دلیل که بالاخره قرآن مدرک اصلی دین اسلام است و در حقیقت بزرگترین کتاب خدا در بین بشریت قرآن عزیز است.

وی افزود: همانطور که ذات الهی نامتنها است، کتاب الهی نیز نامنتها است و هرگونه بهره‌ برداری از این دریای بی‌کران بجا و به موقع است.

رئیس شورای عالی حوزه های علمیه تصریح کرد: رادیو و مسئولان آن با جامعه امروز ارتباط دارند. روخوانی و ترویج قرآن از نظر موضوع بندی، قصص، احکام، متشابهات و بعضی بحث‌های قرآنی که در رادیو قرآن به طور جداگانه تولید می‌شود، خوب است.

یزدی اضافه کرد: من شخصا نظر خاصی دارم که هرچه امکان دارد مردم را به معانی، اهداف و با غرض‌های اصلی قرآن آشنا و مردم را با قرآن نزدیک کنیم، کاملا به جا و مناسب است.

وی بیان داشت: اگر کسی تمام قرآن را به بهترین وجه حفظ کند و یا تمام کلمات را با مخارج صحیح و بهترین تجوید بخواند اما وقتی از او سوال شود که بحثی درباره نماز و روزه قرآن چه تعبیری دارد و نتواند پاسخ دهد این چه جور آشنایی با قرآن است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز اینکه هر نوع کار ترویجی برای قرآن به جا و به موقع است پیشنهاد کرد: جهت‌گیری فعالیت‌ها به ترویج مفاهیم و معنای قرآن کریم هدایت شود تا مردم با روح قرآن بیش از پیش آشنا شوند قطعا قداست و ارزش بیشتری پیدا می‌کند.



پخش برنامه‌های قرآنی و دینی رادیو مورد استقبال مردم است





عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: تبیین مفاهیم قرآنی و پخش تلاوت قرآن نقش موثری در ترویج معارف اسلامی دارد.

حجت الاسلام عباس کعبی ادامه داد: پخش برنامه‌های قرآنی و دینی از رادیو که مورد استقبال مردم است می‌توانند نقش بسیار موثر در زندگی افراد در جامعه داشته باشد.

وی در خصوص ویژگی شبکه اسلامی ابراز داشت: شبکه‌ای را می‌توان اسلامی دانست که محتوای آن کاملا اسلامی باشد و الحمدلله اجرای طرح‌های مختلف در رادیو نشانگر این موضوع است منتها باید در سایر برنامه‌های دیگر خطوط قرمز رعایت شود تا از خط اصلی و هویت اصلی منحرف نشود.