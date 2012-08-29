استقبال ونزوئلا از پیشنهاد ایران برای حل بحران سوریه/ توصیه به برخی کشورها

به گزارش خبرنگار مهر، نیکولاس مادورو معاون سیاسی رئیس جمهور و وزیر خارجه ونزوئلا که در راس هیئتی 24 نفره وارد ایران شده بود در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص نقش آفرینی این کشور در قالب گروه تماس برای حل بحران سوریه گفت: قبل از هر چیز در وهله اول از قدرت های بزرگ می خواهم که از دخالت در امور داخلی سوریه دست بردارند و اجازه دهند مردم سوریه در آرامش و صلح و استقلال به زندگی خود ادامه دهند.

وزیر امور خارجه ونزوئلا ادامه داد: این پیشنهاد، پیشنهاد بسیار خوبی است که با شرکت طرف های درگیر و کشورهای منطقه برای حل این مشکل قدرت های بزرگ و قدرت های خارجی از دخالت در بحران سوریه دست بر می دارند.

نیکولاس مادورو تاکید کرد: کشور ونزوئلا از این پیشنهاد استقبال می کند زیرا این پیشنهاد باعث می شود مردم کشور سوریه به صلح و آرامش واقعی دست پیدا کنند.

در ابتدای ورود معاون سیاسی رئیس جمهور ونزوئلا به فرودگاه بین المللی مهرآباد وی در خصوص برگزاری اجلاس غیر متعهدها در ایران گفت:برگزاری این اجلاس باعث ایجاد جهان چند قطبی می شود که در آن اثری از هژمونی که خود در حال سقوط است نخواهد بود.

وی افزود: این اجلاس در کشوری برگزار می شود که ملتش ملتی سختکوش و خواهان توسعه و صلح هستند، 120 کشور در ایران دور هم جمع شدند تا در راستای صلح جهانی گام بردارند.

وزیر خارجه ونزوئلا تاکید کرد: به طور خاص سلام و مراتب همبستگی هوگوچاوز را به ملت ایران ابلاغ می کنم و امیدوارم این نشست با موفقیت برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد تشکیل گروه تماس متشکل از تروئیکای جنبش غیرمتعهد شامل ایران، مصر و ونزوئلا به همراه کشورهای همسایه سوریه که عضو جنبش غیر متعهدها هستند برای حل بحران سوریه را ارائه داده است.

ونزوئلا ریاست اجلاس غیر متعهدها در اجلاس هفدهم را برعهده خواهد داشت.