  1. سیاست
۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

نخست وزیر بوتان:

ایران گزینه‌ای مطلوب برای پیگیری شعار "صلح پایدار" اجلاس غیرمتعهدها است

ایران گزینه‌ای مطلوب برای پیگیری شعار "صلح پایدار" اجلاس غیرمتعهدها است

نخست وزیر بوتان با اشاره به اهمیت شعار شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد اظهار داشت: شعار این دوره «صلح پایدار» اعلام شده است و معتقدم ایران گزینه مطلوبی برای پیگیری شعار این دوره جنبش عدم تعهد است.

به گزارش خبرنگار مهر، جیگنی تینلی نخست وزیر بوتان امروز چهارشنبه در بدو ورود به تهران برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از مردم و دولت ایران برای میزبانی شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد گفت: امروز وضعیت جهان با بحران های متعددی مواجه شده است و باید در جهت حل این بحران ها فعالیت کرد.

نخست وزیر بوتان با بیان اینکه بسیار خوشحالم که شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران برگزار می شود، افزود: شعار این دوره جنبش «صلح پایدار» اعلام شده است و باید همه کشورهای عضو برای تحقق این شعار حرکت کنند و به این شعار پایبند باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: معتقدم ایران گزینه مطلوبی برای پیگیری شعار این دوره جنبش عدم تعهد است.

کد مطلب 1683781

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