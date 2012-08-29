به گزارش خبرنگار مهر، جیگنی تینلی نخست وزیر بوتان امروز چهارشنبه در بدو ورود به تهران برای شرکت در اجلاس سران جنبش عدم تعهد در جمع خبرنگاران ضمن تشکر از مردم و دولت ایران برای میزبانی شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد گفت: امروز وضعیت جهان با بحران های متعددی مواجه شده است و باید در جهت حل این بحران ها فعالیت کرد.

نخست وزیر بوتان با بیان اینکه بسیار خوشحالم که شانزدهمین اجلاس جنبش عدم تعهد در تهران برگزار می شود، افزود: شعار این دوره جنبش «صلح پایدار» اعلام شده است و باید همه کشورهای عضو برای تحقق این شعار حرکت کنند و به این شعار پایبند باشند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: معتقدم ایران گزینه مطلوبی برای پیگیری شعار این دوره جنبش عدم تعهد است.