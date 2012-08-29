1078 مدال ملی و جهانی طی هفت سال اخیر توسط ورزشکاران زنجانی کسب شده است

ایرج رحمانی در گفتگوبا خبرنگار مهر،به درخشش ورزشکاران ایرانی در سال های اخیر در عرصه های جهانی اشاره کرد و افزود: استان زنجان با ظرفیت های بسیار خوبی که در عرصه ورزش دارد می تواند در 20 رشته ورزشی سهمیه ورود به بازی های جهانی را کسب کند.

وی، استان زنجان را پیکره اصلی تیم ووشو کشور اعلام کرد و گفت: ووشوکاران زنجانی همواره با کسب مدال های رنگین در عرصه های جهانی درخشیده اند.

مدیر کل ورزش جوانان استان زنجان اظهار داشت : تا سال 85 سرانه ورزشی استان زنجان 23 سانتی متر بود که امروز به به 75 سانتی متر رسیده است.



رحمانی ، از وجود 3 هزار مربی تا سال 84 در استان زنجان خبر داد و گفت: امروز 10 هزار مربی در رشته های مختلف در استان فعالیت می کنند.



وی ، تعداد سمن های موجود در استان تا سال 84 را 12 سمن عنوان کرد و افزود: تعداد سمن های فعال استان زنجان در حال حاضر 70 سمن است.

مدیر کل ورزش جوانان استان زنجان یاد آور شد:اعتبارات تربیت بدنی در سال 84 ، 3 میلیارد بودکه در حال حاضر به 20 میلیارد رسیده است .

رحمانی در ادامه افزود: استان زنجان در 23 رشته ورزشی در کشور و جهان جایگاه ویژه دارد و امروز این استان در بسیاری از شاخص ها از برنامه توسعه پنجم نیز جلوتر است.