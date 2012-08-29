ائتلاف اقتصادی با کشورهای دارای مزیت اقتصادی برتر

مهدی تقوی در گفتگو با مهر دررابطه با استفاده از ظرفیت های اقتصای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اظهارداشت: ایران برای استفاده از ظرفیتهای اقتصادی کشورهای عضو این جنبش ابتدا باید آنها را در در داشتن ظرفیتهای اقتصادی مد نظر مورد ارزیابی قرار دهد.

وی افزود: به عنوان مثال، برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تولید محصولات کشاورزی مزیت نسبی دارند و برخی دیگر در تولید محصولات صنعتی دارای مزیت نسبی هستند، بنابراین باید براساس نیازی که کشورمان دارد با آنها مبادلات تجاری انجام داد.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: نیازی نیست که ایران با همه کشورهای جنبش عدم تعهد وارد ائتلاف اقتصادی شود بلکه باید با کشورهایی که دارای مزیت اقتصادی بیشتری نسبت به کشورمان هستند ائتلاف اقتصادی را تشکیل دهد.

وی با اشاره به اینکه کشور هند با داشتن جمعیتی عظیم اقتصادی روبه رشد و پویا دارد و همانند چین توانسته تولیدات متنوعی را به سایر کشورهای دنیا صادر کند، گفت: ایران می تواند با کشورهایی نظیر هند ائتلاف اقتصادی را در جنبش عدم تعهد تشکیل دهد.

به گفته تقوی، ایران باید با کشورهایی مبادلات تجاری خود را افزایش دهد که موجب رشد و پویایی اقتصاد کشور شود.